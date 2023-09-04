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صناعة السيارات في الصين تسجل نموا مطردا خلال النصف الأول

9/4/2023 10:16:15 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 أيلول (بترا)- أظهرت بيانات الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، أن قطاع تصنيع السيارات سجل نموا مطردا من حيث الإنتاج والإيرادات والأرباح خلال النصف الأول من العام الحالي.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن الجمعية الصينية، اليوم الأحد، أن القيمة المضافة الصناعية لهذا القطاع ارتفعت بنسبة 13.1 بالمئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الحالي، وكان معدل النمو أعلى بـ8.9 نقطة مئوية عن معدل نمو الصناعة التحويلية بأكملها في البلاد.
وأوضحت البيانات أن إيرادات الأعمال المجمعة للشركات في هذا القطاع ارتفعت أيضا بنسبة 13.1بالمئة، على أساس سنوي لتصل إلى 4.49 تريليون يوان (625.45 مليار دولار أميركي).
وخلال نفس الفترة، حققت هذه الشركات إجمالي أرباح بلغ 217.63 مليار يوان، بزيادة بنسبة 10.1بالمئة، عن الفترة نفسها من العام الماضي.
--(بترا)
رصد/ف ق/م ف/رق
03/09/2023 17:23:48

MENAFN04092023000117011021ID1107004297

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