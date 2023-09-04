مذكرة تفاهم بين مؤسسة الإقراض الزراعي ومنظمة الفاو

عمان 3 أيلول (بترا)- وقع مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي، المهندس محمد دوجان، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في الأردن، المهندس نبيل عساف.

وتهدف المذكرة إلى التعاون المشترك في عدد من المجالات وخصوصا في مبادرة الإنتاج المستدام واستخدام الموارد الزراعية الطبيعية في محافظة معان، من خلال إنشاء منظومة مستدامة باستخدام الموارد الزراعية (الأرض، والمياه، والغطاء النباتي)، حيث ستسهم المؤسسة بمنح قروض من ضمن برامج المؤسسة العادية للمؤهلين من قبل إدارة المشروع التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

ويركز المشروع على الحصاد المائي لغايات إنتاج الخضار والأعشاب، وتعزيز قدرات ومهارات المستهدفين، وتحسين فرصهم بالوصول إلى مؤسسات التمويل.

--(بترا)

رح/م د/رق

03/09/2023 17:21:17