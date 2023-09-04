مذكرة تفاهم بين مؤسسة الإقراض الزراعي ومنظمة الفاو

مذكرة تفاهم بين مؤسسة الإقراض الزراعي ومنظمة الفاو
التاريخ
9/4/2023 10:16:14 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 3 أيلول (بترا)- وقع مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي، المهندس محمد دوجان، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في الأردن، المهندس نبيل عساف.
وتهدف المذكرة إلى التعاون المشترك في عدد من المجالات وخصوصا في مبادرة الإنتاج المستدام واستخدام الموارد الزراعية الطبيعية في محافظة معان، من خلال إنشاء منظومة مستدامة باستخدام الموارد الزراعية (الأرض، والمياه، والغطاء النباتي)، حيث ستسهم المؤسسة بمنح قروض من ضمن برامج المؤسسة العادية للمؤهلين من قبل إدارة المشروع التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).
ويركز المشروع على الحصاد المائي لغايات إنتاج الخضار والأعشاب، وتعزيز قدرات ومهارات المستهدفين، وتحسين فرصهم بالوصول إلى مؤسسات التمويل.
--(بترا)
رح/م د/رق
03/09/2023 17:21:17
MENAFN04092023000117011021ID1107004296
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