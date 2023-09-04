عمان 3 أيلول (بترا)- اطلع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، على آليات العمل وخطط التعاون بين الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية (جباكو)، وجمعية الرؤية التعاونية السعودية.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقد اليوم الأحد، مع رئيس مجلس إدارة جمعية الرؤية، عبدالعزيز العنزي، والوفد المرافق، ومدير عام "جباكو "، علاء الدين أبو الخير، وفريق عمل الشركة.

وأشاد بتعاون الجانب السعودي الذي أدى إلى زيادة نسبة الصادرات المحلية للسوق السعودي، مؤكدا تقديم التسهيلات كافة للمنتجات السعودية القادمة للسوق المحلية، والتي تصنف على أنها ذات أولوية في التعامل.

من جانبه، استعرض العنزي الجهود المشتركة للجمعية والشركة، لتطوير سبل التعاون وزيادة الصادرات وانسياب السلع الزراعية، وخاصة منصة العرض الإلكترونية التي ستسهم في إيصال المزارع للمشتري بشكل مباشر، إضافة إلى مواضيع النقل وسبل توسيع التعاون في توريد اللحوم.

بدوره، بين أبو الخير، أن الشركة تعمل وفق أطر واضحة وبرنامج عمل متناغم في كافة الأسواق التقليدية والجديدة، مشيرا إلى إنجازات الشركة وأهم العقود المبرمة.

وفي إطار التعاون مع الجمعية، أشار أبو الخير إلى أن الشركة، أتمت ملحقا للاتفاقية المسبقة مع الجمعية، لدعم سبل الشراكة وتوحيد الجهود لرفع نسبة الصادرات الزراعية، ومعالجة التحديات وتطوير الآليات، بما يضمن تحقيق الفائدة للجانبين.

--(بترا)

رح/ف م/رق

03/09/2023 17:19:11