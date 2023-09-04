الاتحاد العام للجمعيات الخيرية يطلق لوتو الأردن الخيري

عمان 3 أيلول (بترا)- اطلق الاتحاد العام للجمعيات الخيرية، في مقره، اليانصيب الخيري الأردني الموزع إلكترونياً "لوتو الأردن الخيري"

وقال رئيس الاتحاد العام الدكتور عاطف عضيبات إن "لوتو الأردن" من أشكال اليانصيب المعروف ويوزع في دول عربية عديدة منها لبنان والعراق والإمارات، وأنه أكثر أنواع اليانصيب شعبية، مبينا أنه سيسهم في زياد موارد الاتحاد المالية.

وأكد أن الاتحاد ومنذ تأسيسه عام 1959 يسعى لدعم المبادرات الإنسانية والتطوعية لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية والفقيرة والأقل حظا وذوي الإعاقة، واستثمار إمكاناته بكل كفاءة لتحقيق ليكون رديفا لمؤسسات المجتمع المدني من خلال التنسيق والتشبيك لغايات توحيد العمل الجماعي المنظم.

وبين ان الاتحاد العام قدم مئات الملايين من الدنانير كمساعدات للاتحادات والجمعيات الخيرية في المحافظات ونفذ مشاريع وبرامج ومبادرات خيرية اعتمادا على الموارد المالية المتأتية من توزيع اليانصيب الخيري الأردني الذي يعد أنموذجا للعمل الخيري والإنساني استحق على أثرها الاحترام والتقدير ومركز مرموق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن تأسيسُ اليانصيب الخيري الأردني جاء بموجب مكرمةٍ ملكية سامية من لدن جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال، فأصدر مجلس الوزراء نظاما جرى فيه تحديد أنواع اليانصيب وتأطيره في التشريعات الوطنية ليكون متوائما مع الدستور الأردني وثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده.

وبين إن إصدار اليانصيب جاء لدعم العمل الخيري والتكافل الاجتماعي وأسهم منذ انطلاقه مطلع عام 1972 في تعزيز العمل الخيري، مبينا أن أشكال اليانصيب الخيري تتمثل بالدواليب الورقي والكشط والموزع إلكترونيا.

وثمن جهود أعضاء الهيئة الإدارية في الاتحاد العام ورؤساء الاتحادات في المحافظات وممثلي وسائل الإعلام لدعم رسالة الاتحاد، وإبراز جهود الاتحاد في تعزيز العمل الخيري والتطوعي والتنموي على امتداد مساحات الوطن.

واشتمل حفل الإطلاق، على حوار حول اليانصيب الخيري وعرض لمسيرة الاتحاد العام واليانصيب إلى جانب تكريم عدد من ممثلي وسائل الإعلام والداعمين والمساندين.

وحضر الحفل نائب رئيس الاتحاد العام عياش كريشان، ومدير عام الاتحاد واليانصيب خليل القبيسي، ورؤساء الاتحادات في المحافظات، ورئيس هيئة المديرين في لوتو الأردن الخيري سليمان عبيد، ونائب رئيس هيئة المديرين سيمون رعد.

--(بترا)

ع. ف /ن ح

03/09/2023 17:03:07