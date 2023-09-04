تدريب 530 مشاركا من الباحثين عن العمل في القطاع السياحي

عمان 3 أيلول (بترا)- باشرت وزارة السياحة والآثار، ومؤسّسة التدريب المهني اليوم الأحد، بتدريب 530 متدربا من جميع محافظات المملكة، من الباحثين والباحثات عن العمل في القطاع السياحي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إن الهدف من البرنامج التدريبي، تمكين المشاركين وتعزيز قدراتهم واكسابهم المهارات اللازمة لتقديم الخدمات السياحية والتجارب المحلية، وفق متطلبات سوق العمل في القطاع السياحي، والسعي لتوفير فرص عمل لهم، وزيادة الدخل المتأتي من القطاع.

وأضافت، أن البرنامج التدريبي يهدف أيضاً إلى إكساب المشاركين والمشاركات بالمهارات الأساسية، لإنتاج وخدمة الطعام والشراب، والحلويات والمعجنات، إضافة إلى المهارات الأساسية للمبيعات والتسويق الإلكتروني، وصحة وسلامة الغذاء، وخدمة الزبائن، ومهارات الاتيكيت، والمحاسبة وإدارة الإيرادات، وإدارة المشاريع والحفاظ على ديمومتها"، والمهارات الأساسية لعمل الحرف التقليدية والشعبية "النحاسيات، الحفر على الخشب، الفسيفساء، التطريز، نساج بسط وجداريات، وأي مهارات أخرى، بحسب طبيعة كل محافظة.

ويتضمن البرنامج، تأهيل وتدريب الباحثين والباحثات عن العمل في القطاع السياحي، والعاملين والعاملات في القطاع، ومزودي الخدمات السياحية، ومقدمي التجارب المحلية من أبناء وبنات المجتمعات المحلية.

--(بترا)

ح خ/م ف/ف ق

03/09/2023 16:59:12