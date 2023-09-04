تدريب 530 مشاركا من الباحثين عن العمل في القطاع السياحي
التاريخ
9/4/2023 10:16:08 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 3 أيلول (بترا)- باشرت وزارة السياحة والآثار، ومؤسّسة التدريب المهني اليوم الأحد، بتدريب 530 متدربا من جميع محافظات المملكة، من الباحثين والباحثات عن العمل في القطاع السياحي.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إن الهدف من البرنامج التدريبي، تمكين المشاركين وتعزيز قدراتهم واكسابهم المهارات اللازمة لتقديم الخدمات السياحية والتجارب المحلية، وفق متطلبات سوق العمل في القطاع السياحي، والسعي لتوفير فرص عمل لهم، وزيادة الدخل المتأتي من القطاع.
وأضافت، أن البرنامج التدريبي يهدف أيضاً إلى إكساب المشاركين والمشاركات بالمهارات الأساسية، لإنتاج وخدمة الطعام والشراب، والحلويات والمعجنات، إضافة إلى المهارات الأساسية للمبيعات والتسويق الإلكتروني، وصحة وسلامة الغذاء، وخدمة الزبائن، ومهارات الاتيكيت، والمحاسبة وإدارة الإيرادات، وإدارة المشاريع والحفاظ على ديمومتها"، والمهارات الأساسية لعمل الحرف التقليدية والشعبية "النحاسيات، الحفر على الخشب، الفسيفساء، التطريز، نساج بسط وجداريات، وأي مهارات أخرى، بحسب طبيعة كل محافظة.
ويتضمن البرنامج، تأهيل وتدريب الباحثين والباحثات عن العمل في القطاع السياحي، والعاملين والعاملات في القطاع، ومزودي الخدمات السياحية، ومقدمي التجارب المحلية من أبناء وبنات المجتمعات المحلية.
--(بترا)
ح خ/م ف/ف ق
03/09/2023 16:59:12
MENAFN04092023000117011021ID1107004293
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.