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دورة في البحوث الزراعية حول تطبيقات النانو تكنولوجي

9/4/2023 10:16:05 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

البقعة 3 أيلول (بترا)- نظم المركز الوطني للبحوث الزراعية وجامعة البترا، دورة بحثية حول تطبيقات "النانو تكنولوجي" في الزراعة استهدفت باحثين من الجامعات والمركز الوطني ووزارة الزراعة.
وقال مدير عام مركز البحوث الدكتور نزار حداد، إن الدورة جاءت بعد مذكرة تفاهم أبرمت مع جامعة البتراء لتنفيذ برنامج تدريبي متخصص في تطبيقات النانو تكنولوجي وتوظيفها في الزراعة لبناء فريق بحثي لغايات تطوير استخدامات النانو ونقل العلوم والمعارف وتوظيفها في مجال تحسين جودة المياه وإنتاج الأسمدة النانوية، مشيرا إلى بحث علمي مشترك مع جامعة البتراء حول تطبيقات استخدام الأسمدة النانوية على نبات القمح.
بدوره، قال رئيس جامعة البترا الدكتور رامي عبد الرحيم، إن النانو تكنولوجي هو أحد فروع علم الغرويان التي تبدأ من القطر النانوي وتنتهي بالقطر الميكروني، لافتاً إلى توجه القطاع الخاص لتصميم أجهزة نانوية للاستخدامات الطبية والصناعية والزراعية تساعد في مقاومة الأمراض وتحسين الإنتاج الزراعي.
وخلال الدورة قدم نائب رئيس جامعة البتراء الدكتور مياس الريماوي، ايجازا عن المشاريع البحثية والدراسات حول تطبيقات النانو تكنولوجي في العديد من العلوم المختلفة.
--(بترا)
ون/ن ح/ف ق
03/09/2023 16:19:42

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