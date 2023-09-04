مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على ارتفاع

عمان 3 أيلول (بترا)- ارتفع مؤشر بورصة عمان في نهاية تعاملاته اليومية بنسبة 0.22 بالمئة، ليصل إلى مستوى النقطة 2413.

وأغلقت البورصة اليوم الأحد، على تداول 4.9 مليون سهم، موزعة على 2646 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 4.4 مليون دينار.

وانخفضت أسعار أسهم 17 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 45 شركة، واستقرت أسعار أسهم 28 شركة أخرى.

--(بترا)

و ر/م ف/رق

03/09/2023 16:18:09