126مليون دولار صادرات إربد الشهر الماضي

إربد 3 أيلول (بترا)- بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال آب الماضي 126مليون دولار، مقارنة بـ 172 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي.

وقال رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، في بيان اليوم الأحد، إن انخفاض صادرات المحافظة بنسبة 27 بالمئة، يعود بالدرجة الأولى إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي تأثر بها قطاع المحكيات، الذي يعد القطاع التصديري الأبرز وما نتج عن ذلك من تراجع للطلب.

وأشار أبو حسان، إلى أن صادرات مدينة الحسن الصناعية بلغت 119.6 مليون دولار من إجمالي صادرات المحافظة للشهر الماضي، ثم مدينة السايبر السيتي بحجم صادرات بلغ 5.5 مليون دولار، في حين توزعت باقي الصادرات على مناطق مختلفة في المحافظة.

ولفت إلى أن صادرات قطاع المحيكات والجلديات رغم تراجعه النسبي، إلا أنه بقي القطاع الأول بصادرات بلغت 115.4 مليون دولار، تلاه قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بصادرات بلغت 4 مليون دولار، ثم قطاع المواد التموينية بصادرات بلغت 2.6 مليون دولار، وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات الهندسية والكهربائية والكيماوية ومستحضرات التجميل والتعبئة والتغليف والكرتون والورق والمواد البلاستيكية والمطاطية والإنشائية.

ونوه أبو حسان، إلى أن صادرات إربد إلى الدول العربية شكلت ما نسبته 8 بالمئة من مجموع صادرات المحافظة، واستوعبت السوق الأميركية 75 بالمئة من الصادرات، في حين استقبلت أسواق الاتحاد الأوروبي وكندا ودول جنوب شرق آسيا ودول أخرى باقي صادرات المحافظة بنسب متفاوته.

--(بترا)

م ق/ف م/رق

03/09/2023 16:17:20