عمان 3 أيلول (بترا)- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور أحمد الخلايلة، أن مجلس النواب يدعم كل الجهود والمبادرات الداعمة لدور المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

وقال إن البيئة السياسية في الأردن باتت مهيأة لاستيعاب دور أكثر مشاركة واتساعًا للمرأة، باعتبارها مكونًا أساسيًا لأي نموذج حضاري، على مختلف الأصعدة.

وأضاف الخلايلة، لدى ترؤسه لقاء جمعه والنواب، رائد الظهرواي وعمر الزيود وإسماعيل المشاقبة، وزينب البدول، وعبير الجبور، وأسماء الرواحنة، مع مجموعة من سيدات محافظة الزرقاء، بدار مجلس النواب، اليوم الأحد، عُقد بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني تحت عنوان برنامج "مُجتمعي".

وأعرب عن إيمانه المطلق بنجاح المرحلة السياسية المقبلة، كونها معززة بإرادة سياسية حقيقية، لافتًا إلى مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وما أقرته من تعديلات دستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب.

وأشار الخلايلة إلى المنجزات التشريعية التي حققها مجلس النواب بتلك القوانين وما عززه من عناوين خلالها انسجمت مع الرؤى الملكية تجاه تمكين المرأة والنهوض بها.

من جهتهم، طرح النواب الحضور، عددًا من الرؤى المستقبلية تجاه المرحلة السياسية المقبلة، قائلين: إن مجلس النواب يسير بهذا الشأن بكل ثقة واقتدار.

وأكدوا أن مجلس النواب يستمد ثقته بهذا الشأن من إرادة حية أكدها جلالة الملك عبدالله الثاني، للمضي قدما بعملية الإصلاح السياسي والتطوير، إذ وجه السلطتين التشريعية والتنفيذية بضرورة المضي قدماً والسير نحو إنجاح المرحلة المقبلة وصولا لتحقيق الأردن الأنموذج.

وعبروا عن ارتياحهم بالمستوى الذي وصلت إليه المرأة الأردنية التي خاضت العديد من التجارب بنجاح، مؤكدين أن مزيدًا من المشاركة السياسية للمرأة الأردنية أصبح يمثل مطلباً ملحاً.

من جهتهن، أعربت سيدات محافظة الزرقاء الحضور عن تثمينهن للنواب على دعمهم الموصول، وعن تقديرهن المبادرات النيابية الداعمة للمرأة، لاسيما في مجال تمكينهن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

وقمن عددا من التصورات والرؤى التي من شأنها النهوض بواقع المرأة الأردنية.

--(بترا)

م خ/م د/رق

03/09/2023 15:34:39