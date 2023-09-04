مجلس محافظة الطفيلة يبدأ بمشروع تدفئة المدارس

مجلس محافظة الطفيلة يبدأ بمشروع تدفئة المدارس
التاريخ
9/4/2023 10:16:03 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الطفيلة 3 أيلول (بترا)- باشر مجلس محافظة الطفيلة، بإجراءات تنفيذ مشروع تدفئة وتبريد الغرف الصفية في عدد من المدارس الأساسية والثانوية في قصبة الطفيلة وعيمة والحسا، ضمن خطة لشمول كافة مدارس المحافظة بوسائل التدفئة الآمنة.
وبين نائب رئيس مجلس المحافظة المهندس أحمد الحوامدة، أن المجلس ومن خلال وزارة الأشغال العامة والإسكان ، باشر بطرح عطاءات لتركيب مكيفات للغرف الصفية ل 17 مدرسة في الطفيلة والحسا وعيمة، وبتكلفة 381 ألف دينار، وذلك كأحد مشاريع المجلس لقطاع التربية والتعليم للعام الحالي.
وأضاف أن المجلس خصص مبلغ 100 ألف دينار لمدارس الحسا و281 ألفا لمدارس قصبة الطفيلة من خلال موازنة العام الحالي، وذلك بناء على قرار المجلس لتلبية احتياجات المدارس التي تفتقر لوسائل التدفئة الآمنة، وتعتمد على التقليدية كمدافئ الكاز التي تتسبب بانبعاث الغازات التي تؤثر على صحة الطلبة، لاسيما ممن هم على مقاعد الصفوف الأساسية.
وأضاف أنه سيتم من خلال طرح هذه العطاءات، تركيب أجهزة تدفئة "مكيفات" في الغرف الصفية للمدارس التي سيتم شمولها بالمشروع.
وكانت وردت شكاوى من الطلبة في عدد من مدارس الطفيلة، من انخفاض درجات الحرارة في الغرف الصفية، لاسيما المدارس الواقعة في المناطق الجبلية والمرتفعات التي تشهد انخفاضا شديدا في درجات الحرارة، كمناطق العيص والقادسية وبصيرا.
--(بترا)
س م/ف م/ف ق
03/09/2023 15:31:28
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