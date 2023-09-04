مجلس محافظة الطفيلة يبدأ بمشروع تدفئة المدارس

الطفيلة 3 أيلول (بترا)- باشر مجلس محافظة الطفيلة، بإجراءات تنفيذ مشروع تدفئة وتبريد الغرف الصفية في عدد من المدارس الأساسية والثانوية في قصبة الطفيلة وعيمة والحسا، ضمن خطة لشمول كافة مدارس المحافظة بوسائل التدفئة الآمنة.

وبين نائب رئيس مجلس المحافظة المهندس أحمد الحوامدة، أن المجلس ومن خلال وزارة الأشغال العامة والإسكان ، باشر بطرح عطاءات لتركيب مكيفات للغرف الصفية ل 17 مدرسة في الطفيلة والحسا وعيمة، وبتكلفة 381 ألف دينار، وذلك كأحد مشاريع المجلس لقطاع التربية والتعليم للعام الحالي.

وأضاف أن المجلس خصص مبلغ 100 ألف دينار لمدارس الحسا و281 ألفا لمدارس قصبة الطفيلة من خلال موازنة العام الحالي، وذلك بناء على قرار المجلس لتلبية احتياجات المدارس التي تفتقر لوسائل التدفئة الآمنة، وتعتمد على التقليدية كمدافئ الكاز التي تتسبب بانبعاث الغازات التي تؤثر على صحة الطلبة، لاسيما ممن هم على مقاعد الصفوف الأساسية.

وأضاف أنه سيتم من خلال طرح هذه العطاءات، تركيب أجهزة تدفئة "مكيفات" في الغرف الصفية للمدارس التي سيتم شمولها بالمشروع.

وكانت وردت شكاوى من الطلبة في عدد من مدارس الطفيلة، من انخفاض درجات الحرارة في الغرف الصفية، لاسيما المدارس الواقعة في المناطق الجبلية والمرتفعات التي تشهد انخفاضا شديدا في درجات الحرارة، كمناطق العيص والقادسية وبصيرا.

--(بترا)

س م/ف م/ف ق

03/09/2023 15:31:28

