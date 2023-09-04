مادبا: بدء برنامج تدريبي للباحثين عن العمل في السياحة
التاريخ
9/4/2023 10:16:02 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
مادبا 3 أيلول (بترا)- بدأت في مركز تدريب مهني مادبا اليوم الأحد، برنامج التدريب والتأهيل للباحثين عن العمل والعاملين في القطاع السياحي ومزودي الخدمات ومقدمي التجارب السياحية من أبناء المجتمع المحلي في مادبا، بدعم من وزارة السياحة وبالتشارك مع مؤسسة التدريب المهني.
وقال مدير سياحة مادبا وائل جعنيني إن المرحلة الأولى من البرنامج يشارك فيها 40 متدربًا ومتدربة على مهن إنتاج وخدمة الطعام والشراب، وإنتاج الخبائز والحلويات، وحرفة التطريز، والبريستا التي تعنى بتحضير القهوة بمعدات حديثة.
وأضاف أن الدورات تستمر لمدة ثلاثة أشهر بواقع 300 ساعة تدريبية، بحيث يحصل المتدرب على بدل مواصلات، وشهادة مزاولة مهنة وشهادة تدريب صادرة عن مؤسسة التدريب المهني.
وبينت مديرة مركز تدريب مهني مادبا رجاء عليان، أن المركز يعتز بالتشارك مع وزارة السياحة لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في القطاع السياحي تسهم بإيجاد فرص عمل وإحداث التنمية وتقديم كوادر وطنية مؤهلة للعمل في المرافق السياحية.
--(بترا)
ج ب/م د/ف ق
03/09/2023 15:28:01
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