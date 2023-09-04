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مادبا: بدء برنامج تدريبي للباحثين عن العمل في السياحة

9/4/2023 10:16:02 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

مادبا 3 أيلول (بترا)- بدأت في مركز تدريب مهني مادبا اليوم الأحد، برنامج التدريب والتأهيل للباحثين عن العمل والعاملين في القطاع السياحي ومزودي الخدمات ومقدمي التجارب السياحية من أبناء المجتمع المحلي في مادبا، بدعم من وزارة السياحة وبالتشارك مع مؤسسة التدريب المهني.
وقال مدير سياحة مادبا وائل جعنيني إن المرحلة الأولى من البرنامج يشارك فيها 40 متدربًا ومتدربة على مهن إنتاج وخدمة الطعام والشراب، وإنتاج الخبائز والحلويات، وحرفة التطريز، والبريستا التي تعنى بتحضير القهوة بمعدات حديثة.
وأضاف أن الدورات تستمر لمدة ثلاثة أشهر بواقع 300 ساعة تدريبية، بحيث يحصل المتدرب على بدل مواصلات، وشهادة مزاولة مهنة وشهادة تدريب صادرة عن مؤسسة التدريب المهني.
وبينت مديرة مركز تدريب مهني مادبا رجاء عليان، أن المركز يعتز بالتشارك مع وزارة السياحة لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في القطاع السياحي تسهم بإيجاد فرص عمل وإحداث التنمية وتقديم كوادر وطنية مؤهلة للعمل في المرافق السياحية.
--(بترا)
ج ب/م د/ف ق
03/09/2023 15:28:01

MENAFN04092023000117011021ID1107004286

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