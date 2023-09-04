الأسرى الفلسطينيون يقررون الإضراب عن الطعام منتصف الشهر الحالي
التاريخ
9/4/2023 10:16:00 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
رام الله 3 أيلول (بترا)- قررت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة، الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام، اعتبارا من يوم الخميس 14 أيلول، للمطالبة بوقف قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير بتقليص الزيارات لذوي الأسرى لتصبح مرة كل شهرين، بدلا من مرة كل شهر.
وأوضحت اللجنة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الشروع بالإضراب عن الطعام جاء لوقف كل القرارات والسياسات التي من شأنها التضييق على الأسرى، وإعادة ما تم سلبه من حقوق خلال الفترة الماضية، داعية أبناء الشعب الفلسطيني لإسناد الأسرى في خطواتهم المقبلة.
وأكدت أن حقوق الأسرى وتضحياتهم، ليست منة أو فضلا من أحد، وليست محل تفاوض أو تنازل، مشيرة إلى أن الخلاف الذي ظهر في صفوف حكومة الاحتلال حول القرار ليس اعترافا بهذا الحق ولا تسليما بهذا الإنجاز، بل حول التوقيت وآلية اتخاذه.
وجاء قرار الحركة الأسيرة بعد إعلان المتطرف بن غفير المساس بحق الأسرى بالزيارة، وتقليصها، والذي اعتبره الأسرى لعبا بالنار التي ستحرق من أشعلها.
وفي شباط الماضي، شرع الأسرى بسلسلة خطوات اندرجت تحت إطار خطوات (العصيان والتمرد على قوانين السجن)، واستمرت حتى 22 آذار الماضي، بعد أن تمكن الأسرى من صد إجراءات بن غفير.
--(بترا)
م ف/م ف/ف ق
03/09/2023 15:26:06
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