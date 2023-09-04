رام الله 3 أيلول (بترا)- قررت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة، الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام، اعتبارا من يوم الخميس 14 أيلول، للمطالبة بوقف قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير بتقليص الزيارات لذوي الأسرى لتصبح مرة كل شهرين، بدلا من مرة كل شهر.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الشروع بالإضراب عن الطعام جاء لوقف كل القرارات والسياسات التي من شأنها التضييق على الأسرى، وإعادة ما تم سلبه من حقوق خلال الفترة الماضية، داعية أبناء الشعب الفلسطيني لإسناد الأسرى في خطواتهم المقبلة.

وأكدت أن حقوق الأسرى وتضحياتهم، ليست منة أو فضلا من أحد، وليست محل تفاوض أو تنازل، مشيرة إلى أن الخلاف الذي ظهر في صفوف حكومة الاحتلال حول القرار ليس اعترافا بهذا الحق ولا تسليما بهذا الإنجاز، بل حول التوقيت وآلية اتخاذه.

وجاء قرار الحركة الأسيرة بعد إعلان المتطرف بن غفير المساس بحق الأسرى بالزيارة، وتقليصها، والذي اعتبره الأسرى لعبا بالنار التي ستحرق من أشعلها.

وفي شباط الماضي، شرع الأسرى بسلسلة خطوات اندرجت تحت إطار خطوات (العصيان والتمرد على قوانين السجن)، واستمرت حتى 22 آذار الماضي، بعد أن تمكن الأسرى من صد إجراءات بن غفير.

--(بترا)

م ف/م ف/ف ق

03/09/2023 15:26:06