سحب قرعة دور الـ32 بكأس الأردن لكرة القدم

عمان 3 أيلول (بترا)- سحبت اليوم الأحد، في مقر اتحاد كرة القدم، قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس الأردن CFI، لموسم 2023/2024.

وأفرزت القرعة عن مواجهة الوحدات –حامل لقب البطولة- مع جرش، فيما يلتقي شباب العقبة – وصيف الموسم الماضي – مع الوحدة، والفيصلي مع حرثا، والحسين مع عمان FC، وشباب الأردن مع دير أبي سعيد.

ويواجه الصريح نظيره الطيبة، ويلتقي الأهلي مع العالية، ومعان مع اتحاد الرمثا، والرمثا مع وادي الريان، والسرحان مع أم القطين، ومغير السرحان مع صما، والهاشمية مع اليرموك، والجليل مع دوقرة، والسلط مع العربي، والجزيرة مع مرج الحمام، وسحاب مع البقعة.

وتقام المواجهات من 24 إلى 30 أيلول الحالي على ملاعب الفرق التي حملت أرقاما فردية خلال القرعة.

وحسب تعليمات البطولة، تقام مباريات هذا الدور وما يليه من أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وسيجري اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل بالوقت الأصلي.

وعلى صعيد المباراة النهائية للبطولة، وفي حال اختلاف الملعب البيتي للفرق المتأهلة، سيحدد مكان إقامتها عن طريق القرعة، وإذا انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل، سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية ثم إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب، على أن يوزع الريع مناصفة بين الفريقين.

يشار إلى أن دور الـ 32 من البطولة، يشهد مشاركة أندية المحترفين الـ12، إضافة إلى (الجزيرة، الصريح، الهاشمية، السرحان، اتحاد الرمثا، اليرموك، عمان FC، العالية، البقعة، العربي) من دوري الدرجة الأولى، والفرق الـ 10 المتأهلة من الدور التمهيدي: (دوقرة، الطيبة، صما، مرج الحمام، دير أبي سعيد، وادي الريان، الوحدة، حرثا، أم القطين، وجرش).

وأطلق الاتحاد الأردني لكرة القدم، مسمى جديدا على بطولة كأس الأردن خلال المواسم الثلاثة المقبلة لتصبح (كأس الأردن - CFI)، حيث أن شركة (CFI) تعد شريك التداول المالي لدى الاتحاد، بموجب اتفاقية رعاية للمنتخبات الوطنية، وبطولات المحترفين، وعدد من المسابقات النسوية، لثلاثة مواسم، ابتداءً من موسم 2023/2024.

--(بترا)

خ خ/م ف/ف ق

03/09/2023 15:23:19