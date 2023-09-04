افتتاح مشروع تطوير أنظمة الطاقة الشمسية بالجامعة الهاشمية

الزرقاء 3 أيلول(بترا)- افتتح رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، اليوم الأحد، مشروع محطة "تطوير أنظمة الطاقة الشمسية"، لتحديث منظومة مشاريع الطاقة في الجامعة وتطويرها وتحسين كفاءة الإنتاج ومتابعة الصيانة باستخدام الأنظمة الذكية والحديثة، مما يعزز مكانة الجامعة كرائدة في تبني تقنيات الاستدامة والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة .

وقال الزبون، إن الجامعة تعد من الجامعات الرائدة في مشاريع الطاقة المتجددة، وتمضي في خطتها لتطوير منظومة الطاقة لتكون أنموذجاً يحتذى، مبينا أن هذه المشاريع الحديثة تسهم بزيادة تنافسية الجامعة محليًا وإقليمًا، وتشكل حاضنة لبيئة تعليمية وبحثية جاذبة.

وأكد أن هذه المشاريع تأتي كجزء من جهود الجامعة لتحقيق رؤيتها في المساهمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ،إذ أن الجامعة تغطي احتياجاتها كافة من الطاقة الشمسية، كما ستكون لهذه المشاريع تأثير إيجابي على تصنيف الجامعة، وتعزيز مكانتها على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وبين أن خطة مركز الطاقة المتجددة تسعى إلى زيادة التكامل والتشارك بين النشاطات الأكاديمية والبحثية والعملية، مؤكداً أن الجامعة تسير بخطى ثابتة لتحديث مشاريع الطاقة، سواء المتعلقة بمحطات الطاقة الشمسية أو مشاريع خاصة بالتدقيق الطاقي يشمل تركيب عدادات ذكية في المباني كافة، كما تخطط الجامعة لتركيب وتشغيل شواحن ذكية للسيارات الكهربائية بهدف خدمة العاملين والطلبة في الجامعة.

من جانبه، قال نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية الدكتور عوني اطرادات، إن مشروع تركيب وتشغيل أنظمة مراقبة إنتاجية الطاقة يسهم في تعزيز إنتاجية محطات الطاقة والمحافظة عليها، ورفع مستوى المراقبة والتحكم بالأنظمة الموجودة.

وأوضح أن هذا المشروع يقدم بيانات دقيقة خاصة بمشاريع الطاقة الشمسية في الجامعة للباحثين والمهتمين بالطاقة لغايات البحث العلمي والمشاريع الأكاديمية، ويوفر منصة تدريبية حديثة لالتحاق الطلبة بدورات تدريبية، وإشراكهم بزيارات ميدانية لتوفير بيئة تعليمية غنية متعددة المصادر.

وأشار إلى أن مركز الطاقة المتجددة، سيقدم منحة تدريبية متميزة ومجانية وهي مقدمة من شركات متخصصة ،حيث تتضمن المنحة 40 ساعة تدريبية لأربعة طلاب وسيتم الإعلان عنها لاحقاً.

بدوره، قدم مدير مركز الطاقة المتجددة الدكتور فراس العســـلي، إيجازاً عن أهداف المشروع ومراحل إنجازه والمشاريع المستقبلية في مجال الطاقة، لافتاً إلى أن مشروع الطاقة الشمسية في الجامعة كان من أوائل المشاريع الرائدة في الأردن ،لذلك ظهرت الحاجة إلى تحديثه وتطويره باستخدام التقنيات الحديثة والذكية ليساهم برفع كفاءة إنتاجيته والمحافظة على ديمومة النظام مستقبلاً.

وأضاف العسلي، أن المشروع يمثل جزءًا أساسيًا من تطور مشاريع الطاقة، إذ أنه سيسهم في تحسين التخطيط الاستراتيجي للصيانة وتحليل البيانات الخاصة بالمشروع.

--(بترا)

ع ض/ ف م/ف ق

03/09/2023 15:21:16