افتتاح مشروع تطوير أنظمة الطاقة الشمسية بالجامعة الهاشمية

افتتاح مشروع تطوير أنظمة الطاقة الشمسية بالجامعة الهاشمية
التاريخ
9/4/2023 10:15:59 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الزرقاء 3 أيلول(بترا)- افتتح رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، اليوم الأحد، مشروع محطة "تطوير أنظمة الطاقة الشمسية"، لتحديث منظومة مشاريع الطاقة في الجامعة وتطويرها وتحسين كفاءة الإنتاج ومتابعة الصيانة باستخدام الأنظمة الذكية والحديثة، مما يعزز مكانة الجامعة كرائدة في تبني تقنيات الاستدامة والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة .
وقال الزبون، إن الجامعة تعد من الجامعات الرائدة في مشاريع الطاقة المتجددة، وتمضي في خطتها لتطوير منظومة الطاقة لتكون أنموذجاً يحتذى، مبينا أن هذه المشاريع الحديثة تسهم بزيادة تنافسية الجامعة محليًا وإقليمًا، وتشكل حاضنة لبيئة تعليمية وبحثية جاذبة.
وأكد أن هذه المشاريع تأتي كجزء من جهود الجامعة لتحقيق رؤيتها في المساهمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ،إذ أن الجامعة تغطي احتياجاتها كافة من الطاقة الشمسية، كما ستكون لهذه المشاريع تأثير إيجابي على تصنيف الجامعة، وتعزيز مكانتها على الصعيدين المحلي والإقليمي.
وبين أن خطة مركز الطاقة المتجددة تسعى إلى زيادة التكامل والتشارك بين النشاطات الأكاديمية والبحثية والعملية، مؤكداً أن الجامعة تسير بخطى ثابتة لتحديث مشاريع الطاقة، سواء المتعلقة بمحطات الطاقة الشمسية أو مشاريع خاصة بالتدقيق الطاقي يشمل تركيب عدادات ذكية في المباني كافة، كما تخطط الجامعة لتركيب وتشغيل شواحن ذكية للسيارات الكهربائية بهدف خدمة العاملين والطلبة في الجامعة.
من جانبه، قال نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية الدكتور عوني اطرادات، إن مشروع تركيب وتشغيل أنظمة مراقبة إنتاجية الطاقة يسهم في تعزيز إنتاجية محطات الطاقة والمحافظة عليها، ورفع مستوى المراقبة والتحكم بالأنظمة الموجودة.
وأوضح أن هذا المشروع يقدم بيانات دقيقة خاصة بمشاريع الطاقة الشمسية في الجامعة للباحثين والمهتمين بالطاقة لغايات البحث العلمي والمشاريع الأكاديمية، ويوفر منصة تدريبية حديثة لالتحاق الطلبة بدورات تدريبية، وإشراكهم بزيارات ميدانية لتوفير بيئة تعليمية غنية متعددة المصادر.
وأشار إلى أن مركز الطاقة المتجددة، سيقدم منحة تدريبية متميزة ومجانية وهي مقدمة من شركات متخصصة ،حيث تتضمن المنحة 40 ساعة تدريبية لأربعة طلاب وسيتم الإعلان عنها لاحقاً.
بدوره، قدم مدير مركز الطاقة المتجددة الدكتور فراس العســـلي، إيجازاً عن أهداف المشروع ومراحل إنجازه والمشاريع المستقبلية في مجال الطاقة، لافتاً إلى أن مشروع الطاقة الشمسية في الجامعة كان من أوائل المشاريع الرائدة في الأردن ،لذلك ظهرت الحاجة إلى تحديثه وتطويره باستخدام التقنيات الحديثة والذكية ليساهم برفع كفاءة إنتاجيته والمحافظة على ديمومة النظام مستقبلاً.
وأضاف العسلي، أن المشروع يمثل جزءًا أساسيًا من تطور مشاريع الطاقة، إذ أنه سيسهم في تحسين التخطيط الاستراتيجي للصيانة وتحليل البيانات الخاصة بالمشروع.
--(بترا)
ع ض/ ف م/ف ق
03/09/2023 15:21:16
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