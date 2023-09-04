إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة

إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة
التاريخ
9/4/2023 10:15:58 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 3 أيلول (بترا)- صدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من تاريخ الأول من شهر أيلول لسنة 2023 ميلادية.
--(بترا)
م ف/ف ق
03/09/2023 15:29:28
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