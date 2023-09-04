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إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة

9/4/2023 10:15:58 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 أيلول (بترا)- صدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من تاريخ الأول من شهر أيلول لسنة 2023 ميلادية.
--(بترا)
م ف/ف ق
03/09/2023 15:29:28

MENAFN04092023000117011021ID1107004282

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