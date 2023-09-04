منتخب كرة السلة يقيم معسكرا تدريبيا في الصين

عمان 3 أيلول (بترا)-حل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، في المركز 32 والأخير، وذلك مع ختام مشاركته بالنسخة الـ19 من نهائيات كأس العالم 2023 لكرة السلة، والمقامة بالفلبين واليابان وإندونيسيا (استضافة مشتركة) وتستمر حتى 10 من أيلول الحالي.

وغادرت بعثة المنتخب الوطني صباح اليوم الأحد، إلى الصين لإقامة معسكر تدريبي في مدينة هانغجو يمتد أسبوعين، تأهبا للمشاركة بدورة الألعاب الآسيوية، والتي تقام بالفترة من 23 أيلول الحالي وتستمر حتى 8 من تشرين الأول المقبل.

ويتوقع أن تشهد قائمة المنتخب الوطني بعض التغييرات، من خلال التحاق عدد من لاعبي القائمة الأولية بالبعثة الموجودة في الصين، منهم أشرف الهندي ومحمود الهزايمة ويوسف أبو وزنة وأمير عيد وفادي قرمش، بانتظار تحديد القرار الرسمي بالتشاور بين أعضاء الجهاز الفني وممثلي اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة.

وتضم قائمة صقور الأردن في معسكر الصين، اللاعبين المشاركين بالمونديال وهم: أحمد الدويري ورونديه جيفرسون وسامي بزيع وفريدي ابراهيم وأمين أبو حواس ومالك كنعان وهاشم عباس ومحمد شاهر وأحمد الحمارشة وزين النجداوي وأحمد الحموري.

وأسفرت القرعة عن تواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات، البحرين والفلبين وتايلند.

وطبقا لنظام البطولة، يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثاني والثالث في المجموعات الأربع مع بعضهما "كروس" في الدور التأهيلي للدور ذاته.

وخاض المنتخب الوطني 5 مباريات في النسخة الحالية من كأس العالم وخسرها أمام اليونان ونيوزيلندا والولايات المتحدة في مرحلة المجموعات، ثم أمام مصر والمكسيك بالدور الترتيبي، في حين سجل المنتخب خلال مشواره 369 نقطة وبمعدل 73.8 نقطة لكل مباراة، فيما استقبلت سلته 475 نقطة وبمعدل 95 نقطة.

وحملت المشاركة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ كرة السلة الأردنية، نتائج لم ترضِ الجماهير الأردنية، وإن تفاوتت الآراء حول شكل الأداء القوي لـ "الصقور" في المونديال قبل تراجعه في اللحظات الحاسمة بغياب الفاعلية واللعب الفردي العشوائي.

--(بترا)

ض ع/م د/ف ق

03/09/2023 15:18:52