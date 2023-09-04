الصفدي يستقبل رئيس مجلس المستشارين المغربي

عمان3 أيلول(بترا)-استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب، اليوم الأحد، رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم مياره (رئيس الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة على رأس وفد برلماني.

وأكد الصفدي عمق علاقات البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه جلالة الملك محمد السادس، مشيراً إلى أن البلدين يشكلان نموذجاً متقدماً في شكل العلاقات الثنائية القائمة على الثقة والاحترام المتبادل والتناغم في المواقف، خاصة في قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وعبر الصفدي عن تقدير مجلس النواب الكبير لموقف جلالة الملك محمد السادس/ رئيس لجنة القدس المنبثقة عن جامعة الدول العربية، ودعم المغرب للأردن فيما يتعلق بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكداً أن الأردنيين يقفون صفاً واحداً خلف جلالة الملك عبد الله الثاني في ثباته على جبهة الحق في الدفاع عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين، وعلى رأسها حق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وشدد الصفدي على أهمية تنسيق المواقف البرلمانية المشتركة في مختلف المحافل البرلمانية العربية والدولية، مشيراً إلى أهمية تعزيز آفاق التعاون بين برلمانيّ البلدين، وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما، وزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي المشترك.

من جهته، أكد مياره تقدير بلاده للمواقف الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة للمغرب ووحدته الترابية، مشيراً إلى أن بلاده حريصة على تطوير مختلف أشكال التعاون بين البلدين بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.

وقال إن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العمل البرلماني المشترك، وتقوية التعاون الثنائي في جميع المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف التنسيق والتشاور في مختلف المحافل القارية والدولية، بما يخدم قضايا أمتنا الرئيسية ويخدم مصالح البلدين الشقيقين.

وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور نصار الحيصة، والنائب مجدي اليعقوب، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية المغربية في مجلس الأعيان العين محمد داودية، وعن الجانب المغربي رؤساء الفرق والمجموعات في مجلس المستشارين المعنية في المجال السياسي والاقتصادي والصداقة المغربية الأردنية، والقائم بأعمال السفارة المغربية في عمّان عادل أوسي حمو.

--(بترا)

م ب/ ف م/ف ق

03/09/2023 15:15:39