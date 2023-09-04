الصفدي يستقبل رئيس مجلس المستشارين المغربي

الصفدي يستقبل رئيس مجلس المستشارين المغربي
التاريخ
9/4/2023 10:15:55 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان3 أيلول(بترا)-استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب، اليوم الأحد، رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم مياره (رئيس الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة على رأس وفد برلماني.
وأكد الصفدي عمق علاقات البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه جلالة الملك محمد السادس، مشيراً إلى أن البلدين يشكلان نموذجاً متقدماً في شكل العلاقات الثنائية القائمة على الثقة والاحترام المتبادل والتناغم في المواقف، خاصة في قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وعبر الصفدي عن تقدير مجلس النواب الكبير لموقف جلالة الملك محمد السادس/ رئيس لجنة القدس المنبثقة عن جامعة الدول العربية، ودعم المغرب للأردن فيما يتعلق بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكداً أن الأردنيين يقفون صفاً واحداً خلف جلالة الملك عبد الله الثاني في ثباته على جبهة الحق في الدفاع عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين، وعلى رأسها حق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وشدد الصفدي على أهمية تنسيق المواقف البرلمانية المشتركة في مختلف المحافل البرلمانية العربية والدولية، مشيراً إلى أهمية تعزيز آفاق التعاون بين برلمانيّ البلدين، وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما، وزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي المشترك.
من جهته، أكد مياره تقدير بلاده للمواقف الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة للمغرب ووحدته الترابية، مشيراً إلى أن بلاده حريصة على تطوير مختلف أشكال التعاون بين البلدين بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.
وقال إن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العمل البرلماني المشترك، وتقوية التعاون الثنائي في جميع المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف التنسيق والتشاور في مختلف المحافل القارية والدولية، بما يخدم قضايا أمتنا الرئيسية ويخدم مصالح البلدين الشقيقين.
وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور نصار الحيصة، والنائب مجدي اليعقوب، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية المغربية في مجلس الأعيان العين محمد داودية، وعن الجانب المغربي رؤساء الفرق والمجموعات في مجلس المستشارين المعنية في المجال السياسي والاقتصادي والصداقة المغربية الأردنية، والقائم بأعمال السفارة المغربية في عمّان عادل أوسي حمو.
--(بترا)
م ب/ ف م/ف ق
03/09/2023 15:15:39
MENAFN04092023000117011021ID1107004280
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.