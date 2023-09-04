مؤتمر عربي حول التغيرات المناخية وآثارها على المرأة قريبا

عمان 3 أيلول (بترا)- قال ملتقى البرلمانيات الأردنيات، اليوم الأحد، إنه بصدد إطلاق مؤتمر برلماني عربي قريبا، يناقش قضايا التغيرات المناخية وتأثيراتها على واقع المرأة في المنطقة العربية.

وبينت رئيسة الملتقى، النائب زينب البدول، في تصريح صحفي، أنه بات من الأهمية مناقشة العديد من العناوين الرئيسة ذات العلاقة بتداعيات التغيرات المناخية وآثارها على المرأة في المنطقة العربية.

وتابعت، أن المؤتمر، الذي سيُعقد بالتعاون مع برلمانيات عربيات، يتناول جملة من المحاور الرئيسة، عبر أوراق عمل، بهدف الإسهام بمزيد من التشبيك البرلماني العربي بهذا الشأن.

وسيُناقش المؤتمر، وفق البدول، مُبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني "مُترابطة المناخ واللاجئين"، التي أطلقها جلالته في قمة "كوب 27" في شرم الشيخ نهاية العام الماضي.

وأوضحت أن المؤتمر يُمثل بعنوانه انموذجا يسعى الملتقى لتعزيزه، ليكون قيمة مُضافة للعمل البرلماني العربي، إذ يهدف إلى تبادل الخبرات وتعظيمها.

وأشارت إلى مدى أهمية الأوراق النقاشية والخبرات البرلمانية التي سيتم تبادلها بين البرلمانيات العربيات، الأمر الذي من شأنه تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

--(بترا)

م خ /ن ح/رق

03/09/2023 15:08:54

