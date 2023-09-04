مؤتمر عربي حول التغيرات المناخية وآثارها على المرأة قريبا

مؤتمر عربي حول التغيرات المناخية وآثارها على المرأة قريبا
التاريخ
9/4/2023 10:15:54 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 3 أيلول (بترا)- قال ملتقى البرلمانيات الأردنيات، اليوم الأحد، إنه بصدد إطلاق مؤتمر برلماني عربي قريبا، يناقش قضايا التغيرات المناخية وتأثيراتها على واقع المرأة في المنطقة العربية.
وبينت رئيسة الملتقى، النائب زينب البدول، في تصريح صحفي، أنه بات من الأهمية مناقشة العديد من العناوين الرئيسة ذات العلاقة بتداعيات التغيرات المناخية وآثارها على المرأة في المنطقة العربية.
وتابعت، أن المؤتمر، الذي سيُعقد بالتعاون مع برلمانيات عربيات، يتناول جملة من المحاور الرئيسة، عبر أوراق عمل، بهدف الإسهام بمزيد من التشبيك البرلماني العربي بهذا الشأن.
وسيُناقش المؤتمر، وفق البدول، مُبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني "مُترابطة المناخ واللاجئين"، التي أطلقها جلالته في قمة "كوب 27" في شرم الشيخ نهاية العام الماضي.
وأوضحت أن المؤتمر يُمثل بعنوانه انموذجا يسعى الملتقى لتعزيزه، ليكون قيمة مُضافة للعمل البرلماني العربي، إذ يهدف إلى تبادل الخبرات وتعظيمها.
وأشارت إلى مدى أهمية الأوراق النقاشية والخبرات البرلمانية التي سيتم تبادلها بين البرلمانيات العربيات، الأمر الذي من شأنه تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
--(بترا)
م خ /ن ح/رق
03/09/2023 15:08:54
MENAFN04092023000117011021ID1107004279
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