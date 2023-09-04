الإدارية النيابية تبحث ملف مستخدمي العقود في وزارة الزراعة

عمان 3 أيلول (بترا)- بحثت اللجنة الإدارية النيابية خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب المهندس يزن الشديفات، موضوع تثبيت العاملين على نظام العقود في وزارة الزراعة.

وأكد الشديفات خلال الاجتماع بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، وأمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، أهمية حل قضية هذه الفئة من الموظفين في مؤسسات الدولة كافة، لاسيما أنهم أمضوا سنوات عمل طويلة على هذا النظام، مطالباً ديون الخدمة بإيجاد حلول لهم من خلال تعبئة الشواغر ضمن جداول التشكيلات، شريطة أن يخضعوا لامتحان تقيم واشتراط تثبيتهم في اجتيازهم للامتحان.

وأشار إلى أهمية منحهم امتيازات خاصة خلال المنافسة على شواغر من المتوقع أن تطرحها وزارة الزراعة على جدول التشكيلات، للحصول على فرصة التثبيت على كوادر الوزارة .

وشدد على أهمية أن تشمل عقود المستخدمين التي يجري توقيعها أو تجديدها مستقبلاً جميع امتيازات الموظف الرسمي، من حيث أن تكون مشمولة بالتامين الصحي والضمان اجتماعي.

بدره أشار الناصر إلى أن قرار الحكومة وقف التثبيت لجميع المستخدمين خارج جدول التشكيلات بعد تاريخ 6/2/2013، لوقف التضخم والتشوية الإداري في مؤسسات القطاع العام، خاصة في الفئة الثالثة التي بلغت نسبة الوظائف ضمن هذه الفئة في وزارة الزراعة حوالي 58 بالمئة بعد ضبط التعيينات فيها التي تجاوزت نسبة 62 بالمئة في سنوات سابقة.

وأوضح أن توجه الديوان والوزارة على تثبيت هؤلاء الموظفين البالغ عدد 54 موظفا سيضطر الديوان إلى تثبيت أكثر المستخدمين في الوزارات والمؤسسات الأخرى بسبب القرار الحكومي.

واكد أهمية وقف التعيينات ضمن نظام العقود وشراء الخدمات للمستخدمين في جميع الوزارات والدوائر الحكومية، كونه يتنافى مع تكافؤ الفرص ويضر بمخزون الديوان.

بدوره، أكد أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، توجه الوزارة لحل هؤلاء الموظفين من خلال تعبئة الشواغر ضمن احتياجاتها السنوية ووفق التنافس بالتنسيق مع الديوان.

وبين أن الموظفين مدار البحث من الكوادر التي عملت في الوزارة منذ سنوات طويلة، وأنهم يستحقوا التثبيت ضمن كوادرها لخبراتهم الكبيرة في مجالات العمل المختلفة .

بدورهم، أشار النواب من الحضور إلى أهمية إيجاد الحلول لهؤلاء الموظفين، كونهم يعملون منذ سنوات دون أي امتيازات يتمتع بها الموظف الحكومي خاصة، التامين الصحي.

وطالبوا بإيجاد حلول لهم بأي طريقة يراها الديوان بالتعاون مع الوزارة بعيدا عن الأضرار بأي فئة أخرى أو مواطنين لهم أولوية في التعيين، مشيرين إلى قضايا أخرى مشابهة خاصة قضية الموظفين من الأطباء البيطريين.

وخلص الاجتماع الذي حضره النواب عبد الله عواد، وفليحة الخضير، وعودة النوايشة، وإسماعيل المشاقبة، إلى ضرورة حصر الوزارة لاحتياجاتها من الكوادر خاصة الفئة الثالثة والإعلان عنها ضمن الإجراء الرسمية، وعقد الامتحان لهم ضمن الأسس والتعليمات النافذة ، إضافة الى شمول جميع العقود المؤقتة في التأمين الصحي.

--(بترا)

ع س/ن ح/ف ق

03/09/2023 15:05:02