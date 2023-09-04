برونزية ثانية للأردن في بطولة آسيا للناشئين للتايكواندو

برونزية ثانية للأردن في بطولة آسيا للناشئين للتايكواندو
التاريخ
9/4/2023 10:15:53 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 3 أيلول (بترا)- أضاف لاعب المنتخب الوطني للناشئين جعفر الداود، ميدالية برونزية ثانية للأردن في منافسات بطولة آسيا الـ12 للتايكواندو، والمقامة في العاصمة اللبنانية بيروت.
وتألق الداود في جولات خاضها في البطولة، قبل أن يحرز الميدالية البرونزية، إلى جانب البرونزية الأولى التي أحرزها اليوم اللاعب مؤمن عصفور ضمن نفس البطولة.
--(بترا)
خ خ/م ف/رق
03/09/2023 15:04:57
MENAFN04092023000117011021ID1107004277
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