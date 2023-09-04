برونزية ثانية للأردن في بطولة آسيا للناشئين للتايكواندو

عمان 3 أيلول (بترا)- أضاف لاعب المنتخب الوطني للناشئين جعفر الداود، ميدالية برونزية ثانية للأردن في منافسات بطولة آسيا الـ12 للتايكواندو، والمقامة في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتألق الداود في جولات خاضها في البطولة، قبل أن يحرز الميدالية البرونزية، إلى جانب البرونزية الأولى التي أحرزها اليوم اللاعب مؤمن عصفور ضمن نفس البطولة.

--(بترا)

خ خ/م ف/رق

03/09/2023 15:04:57