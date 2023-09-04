فلسطين النيابية تلتقي أمين عام اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب
التاريخ
9/4/2023 10:15:47 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 3 أيلول (بترا)- أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية، فايز بصبوص، دور جلالة الملك عبدالله الثاني في إعادة الزخم للقضية الفلسطينية، من خلال لقاءات وحوارات واجتماعات يجريها، أكان إقليميًا أم دوليًا.
وقال بصبوص خلال لقاء اللجنة، اليوم الأحد، أمين عام اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب الدكتور أحمد بكر، بحضور عضوي الاتحاد الدكتورين ماهر سليم وخالد الخصيب، إن اللجنة أطلقت سابقًا مُبادرة لدعم الوصاية الهاشمية على المُقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
وشدد بصبوص على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه، داعيًا "اتحاد الكتاب" للقيام بدوره بالتوعية وتسليط الضوء على القضية الفلسطينية.
من جهتهم، أكد النواب: سليمان القلاب، محمد الهلالات، محمد العكور، أهمية الوصاية الهاشمية على المُقدسات في القدس، مشيرين إلى أن الأشقاء الفلسطينيين يتعرضون لهجمة شرسة من الاحتلال الإسرائيلي، مدعومًا بحكومة متطرفة.
بدروه، ثمن الوفد الضيف دور جلالة الملك من الوصاية الهاشمية على المُقدسات في القدس، موضحًا أن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية المركزية الأولى للأردن.
وأشار إلى أن هناك هجمة شرسة يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيين من أكثر حكومة متطرفة في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي، مبينا أنه يُدرك حجم الضغوطات التي يتعرض لها الأردن جراء مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.
ولفت إلى أن الاتحاد سيعقد مؤتمر مطلع تشرين الثاني المقبل بعنوان: "المؤتمر العلمي الدولي لحماية القدس والمُقدسات الإسلامية والمسيحية"،إذ يشتمل على محاور أهمها: مجريات الأحداث في القدس، أهمية الوصاية الهاشمية، مُبينًا أن لجنة فلسطين النيابية ستُشارك بعدد من المحاور.
--(بترا)
م خ/م ف/ف ق
03/09/2023 14:58:45
MENAFN04092023000117011021ID1107004275
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