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فلسطين النيابية تلتقي أمين عام اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب

9/4/2023 10:15:47 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 أيلول (بترا)- أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية، فايز بصبوص، دور جلالة الملك عبدالله الثاني في إعادة الزخم للقضية الفلسطينية، من خلال لقاءات وحوارات واجتماعات يجريها، أكان إقليميًا أم دوليًا.
وقال بصبوص خلال لقاء اللجنة، اليوم الأحد، أمين عام اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب الدكتور أحمد بكر، بحضور عضوي الاتحاد الدكتورين ماهر سليم وخالد الخصيب، إن اللجنة أطلقت سابقًا مُبادرة لدعم الوصاية الهاشمية على المُقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
وشدد بصبوص على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه، داعيًا "اتحاد الكتاب" للقيام بدوره بالتوعية وتسليط الضوء على القضية الفلسطينية.
من جهتهم، أكد النواب: سليمان القلاب، محمد الهلالات، محمد العكور، أهمية الوصاية الهاشمية على المُقدسات في القدس، مشيرين إلى أن الأشقاء الفلسطينيين يتعرضون لهجمة شرسة من الاحتلال الإسرائيلي، مدعومًا بحكومة متطرفة.
بدروه، ثمن الوفد الضيف دور جلالة الملك من الوصاية الهاشمية على المُقدسات في القدس، موضحًا أن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية المركزية الأولى للأردن.
وأشار إلى أن هناك هجمة شرسة يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيين من أكثر حكومة متطرفة في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي، مبينا أنه يُدرك حجم الضغوطات التي يتعرض لها الأردن جراء مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.
ولفت إلى أن الاتحاد سيعقد مؤتمر مطلع تشرين الثاني المقبل بعنوان: "المؤتمر العلمي الدولي لحماية القدس والمُقدسات الإسلامية والمسيحية"،إذ يشتمل على محاور أهمها: مجريات الأحداث في القدس، أهمية الوصاية الهاشمية، مُبينًا أن لجنة فلسطين النيابية ستُشارك بعدد من المحاور.
--(بترا)
م خ/م ف/ف ق
03/09/2023 14:58:45

MENAFN04092023000117011021ID1107004275

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