وزير الشؤون السياسية يلتقي ممثلي المجتمع المحلي في مادبا

مادبا 3 أيلول (بترا)- التقى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، عددا من أبناء المجتمع المحلي في مادبا خلال جلسة حوارية نظمتها الوزارة اليوم الأحد، في قاعة جمعية الشابات المسيحية.

وجرى حوار موسع مع الحضور حول مختلف محاور الإصلاح، والمشاركة في العمل السياسي، والتحديات والمصاعب التي تعترضها وسبل مواجهتها، بمشاركة كل الجهات الرسمية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني، وأهمية توفير مناخات سياسية وحزبية تسمح بوجود فضاء سياسي فاعل، وضرورة مشاركة الشباب في جلسات التوعية والتثقيف، إلى جانب تثقيف طلبة المدارس لتنشئة جيل جديد قادر على الانخراط في الحياة السياسية والعمل الحزبي.

وقال عزايزة، إن إنجاز منظومة التحديث السياسي جاء لمواجهة التحديات في المئوية الثانية للدولة الأردنية، وأفضت إلى تعديلات دستورية وإصدار قانوني الانتخاب والأحزاب.

وأضاف أن هذه التعديلات منحت الأحزاب 41 مقعدا في البرلمان، بوجود نسبة عتبة في الدائرة الوطنية والدوائر المحلية، وأعطت مساحة أوسع للشباب والمرأة في الحياة العامة والسياسية لتعزيز حضورهم في العمل الحزبي، مشددا على أن الحكومة التزمت بإنجاز كل ما هو مطلوب منها.

وأشار الوزير الى أن دور الأحزاب يجب أن يكون فاعلا ومؤثرا، بحيث تتواصل مع المواطنين لمعرفة احتياجات المجتمع وتطلعاته وأهدافه وبناء برامج تتواءم مع ذلك، داعيا إلى تقديم الشباب والمرأة لمواقع متقدمة في العمل السياسي والحزبي وإتاحة الفرصة أمامهم لذلك والعمل على تقديم النصح والمشورة لهم.

وتحدث عن دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في التوعية والتثقيف والتدريب حول الثقافة الحزبية من خلال التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي، مبينا أن الوزارة تعمل على توفير بيئة ومناخ ملائم لممارسة العمل السياسي والحزبي والتوعية بذلك من خلال تنفيذ برامج عديدة بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية.

--(بترا)

ج ب/ ن ح/ف ق

03/09/2023 14:48:49