رابط إلكتروني لتدقيق بيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة بشركة الصوامع
التاريخ
9/4/2023 10:15:41 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 3 أيلول (بترا)- نشر ديوان الخدمة المدنية اليوم الأحد على موقعه الإلكتروني رابطا إلكترونيا ابتداء من اليوم وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء القادم، الموافق 5 أيلول الجاري، لتدقيق بيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين.
وأوضح الديوان في بيان اليوم الأحد، أنه وفقا لتعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها والتي تم الإعلان عنها في الصحف اليومية وعلى موقع الديوان الإلكتروني، سابقاً، والبالغ عددها (18) وظيفة، تتضمن وظيفة (حارس وعامل وسائق وعامل إنتاج وفني ميكانيك وسائق آلية إنشائية)، فإن الرابط يتيح الفرصة للمتقدمين على هذه الوظائف للاطلاع على حالة الطلب وما إذا كان معتمدا أو غير معتمد، ومجموع نقاطهم التنافسية وآلية احتسابها وفقاً للمؤهلات العلمية والدورات التدريبية، وإجازة مزاولة المهنة وشهادات التدريب المهني، والخبرات العملية المصدقة والمسجلة في بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المرفقة في طلب التوظيف.
وأشار الديوان الى أنه في حال وجود ملاحظات أو اعتراضات يمكن للمتقدمين إرسالها إلكترونيا من خلال نفس الرابط الإلكتروني، مشيرا الى أنه لن يتم استلام أي ملاحظات أو اعتراضات ورقياً أو بعد انتهاء المدة المحددة، ولا إضافة وثائق جديدة لطلب التوظيف.
وقام ديوان الخدمة المدنية، بالتشارك مع شركة الصوامع الأردنية، بفرز وتدقيق ما يزيد عن (800) طلب توظيف للتنافس على هذه الوظائف، وفقاً لشروط ومواصفات إشغالها المحددة في الإعلان.
--(بترا)
ه ع/أ م/اح
03/09/2023 13:25:06
MENAFN04092023000117011021ID1107004271
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