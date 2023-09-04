عمان 3 أيلول (بترا)- نشر ديوان الخدمة المدنية اليوم الأحد على موقعه الإلكتروني رابطا إلكترونيا ابتداء من اليوم وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء القادم، الموافق 5 أيلول الجاري، لتدقيق بيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين.

وأوضح الديوان في بيان اليوم الأحد، أنه وفقا لتعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها والتي تم الإعلان عنها في الصحف اليومية وعلى موقع الديوان الإلكتروني، سابقاً، والبالغ عددها (18) وظيفة، تتضمن وظيفة (حارس وعامل وسائق وعامل إنتاج وفني ميكانيك وسائق آلية إنشائية)، فإن الرابط يتيح الفرصة للمتقدمين على هذه الوظائف للاطلاع على حالة الطلب وما إذا كان معتمدا أو غير معتمد، ومجموع نقاطهم التنافسية وآلية احتسابها وفقاً للمؤهلات العلمية والدورات التدريبية، وإجازة مزاولة المهنة وشهادات التدريب المهني، والخبرات العملية المصدقة والمسجلة في بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المرفقة في طلب التوظيف.

وأشار الديوان الى أنه في حال وجود ملاحظات أو اعتراضات يمكن للمتقدمين إرسالها إلكترونيا من خلال نفس الرابط الإلكتروني، مشيرا الى أنه لن يتم استلام أي ملاحظات أو اعتراضات ورقياً أو بعد انتهاء المدة المحددة، ولا إضافة وثائق جديدة لطلب التوظيف.

وقام ديوان الخدمة المدنية، بالتشارك مع شركة الصوامع الأردنية، بفرز وتدقيق ما يزيد عن (800) طلب توظيف للتنافس على هذه الوظائف، وفقاً لشروط ومواصفات إشغالها المحددة في الإعلان.

--(بترا)

ه ع/أ م/اح

03/09/2023 13:25:06