رئيس مجلس الأعيان يُجري مباحثات رسمية مع نظيره المغربي

عمان 3 أيلول (بترا)– أجرى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، مباحثات رسمية مع نظيره رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم مياره، ووفد المجلس المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة تستمر عدة أيام ويلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين.

وقال الفايز، إن الزيارات المتبادلة بين المجلسين تأتي في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى مستوى طموحات القيادة السياسية وشعبي البلدين الشقيقين، إضافة إلى التنسيق المشترك بما يخدم قضايا الأمة، والنهوض بالعمل البرلماني العربي، ليكون قادرا على مواجهة ما تتعرض له الأمة العربية، من تحديات أمنية واقتصادية وصراعات سياسية.

وأشار إلى العلاقات الأخوية الراسخة على الدوام، والقائمة على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة، والتنسيق والتشاور الدائمين بين جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وأخيه جلالة الملك محمد السادس، في إطار العمل المتواصل للنهوض بالعلاقات الثنائية وخدمة قضايا الأمة.

وأكد الفايز، أن مجلس الأعيان حريص على بناء العلاقات الثنائية، وادامتها والنهوض بها خدمة لمصالح البلدين، إضافة إلى تعزيز علاقاتنا البرلمانية وتطويرها بما يخدم قضايانا، ويوحد مواقفنا حول مختلف القضايا المطروحة في المحافل البرلمانية الدولية.

وأوضح أن أمتنا تمر بظروف صعبة، ولمواجهتها لا بد من تجاوز خلافاتها، وتفعيل العمل العربي المشترك، والعمل على بناء شراكات استراتيجية ي مختلف المجالات، الأمر الذي من شأنه أن يسهم بالنهوض بواقعنا الراهن، وينهي معاناة اللجوء والنزوح لعشرات آلاف من الأسر العربية، التي هربت من أوطانها بسبب الصراعات الدموية.

واضاف، إن إنهاء الصراعات وتعزيز التعاون المشترك من شأنه أن ينهض باقتصادات أمتنا، ويسهم في تحقيق مستوى أسرع للنمو الاقتصادي، للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، إضافة إلى أن ذلك يمهد الطريق نحو التكامل بمختلف المجالات.

وقال، إن مواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز التنمية المستدامة في الوطن العربي، بات اليوم يكتسب أهمية قصوى، انطلاقا من الاحتياجات المتبادلة بمختلف المجالات.

وبشأن الأوضاع الراهنة في المنطقة، قال الفايز، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يبذل كل جهد ممكن من أجل حلها سياسيا، مؤكدا أن جلالته يحذر باستمرار من خطورة الوضع الراهن فيها.

وأشار الى أن الأردن بقيادة جلالته يؤكد أن حل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا، ووفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، هو مفتاح الحل لكافة الصراعات في المنطقة.

وبين أن جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخاه جلالة الملك محمد السادس، ومن منطلق مسؤوليتهما المتمثلة، بالوصاية الهاشمية ورئاسة لجنة القدس، استمرا في الدفاع عن القدس ومقدساتها وحمايتها، من محاولات العبث فيها أو تغيير وضعها التاريخي والقانوني والسياسي، ومعالمها الدينية والحضارية الإسلامية والمسيحية.

ودعا الفايز المجتمع الدولي الى اتخاذ إجراءات حازمة توقف الممارسات الوحشية والعدوانية، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني، وسعيها المحموم لبناء المستوطنات، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وإقرار القوانين العنصرية، التي تحرم الفلسطينيين من أبسط حقوقهم.

وبشأن الأزمة السورية وعودة الأمن والاستقرار، لكل من السودان واليمن وليبيا، قال الفايز، إن جامعة الدول العربية مطالبة ببذل جهود أكبر، لاحتواء الصراعات الدائرة فيها، من خلال جهد عربي تحت مظلة الجامعة، بعيدا عن تدخلات الدول الأجنبية، حيث لا يجوز أن تستمر العديد من دولنا العربية ساحة لصراعات إقليمية ودولية.

من جهة أخرى، أكد الفايز دعم الأردن الكامل للمملكة المغربية، في الدفاع عن حقوقها المشروعة وقضاياها العادلة ووحدة أراضيها وشعبها، موضحا أهمية البناء على العلاقات الثنائية وتفعيل الاتفاقيات المشتركة، وزيادة التبادل التجاري والاستثماري، والعمل معا من أجل دفع حكوماتنا لتوقيع المزيد من الاتفاقيات الثنائية، وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بمختلف المجالات.

وتطرق في حديثه إلى ما تشهده الساحة السياسية الأردنية من تغيرات، وعلى رأسها تخصص 41 مقعدا تذهب للأحزاب في البرلمان المقبل، مشيدا بذات الوقت بالتجربة الحزبية المغربية.

من جانبه، تحدث رئيس مجلس المستشارين المغربي مياره عن عمق العلاقات، التي تجمع المملكتين وقائدهما اللذين دأبا على توطيد العلاقات الثنائية على المستويات كافة.

وأكد أهمية العمل على تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية القائمة بين البلدين الشقيقين، خاصة تفعيل العمل بـ"اتفاقية أغادير" الموقعة بين المغرب والأردن ومصر وتونس، داعيا إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، وإعادة خط الطيران المباشر بين المملكتين الشقيقتين.

وثمن مواقف الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، حيال المملكة المغربية وقيادتها، وعلى رأسها الموقف الراسخ تجاه الصحراء المغربية، وقرار فتح قنصلية أردنية في مدينة العيون المغربية.

وأشار مياره إلى أن بلاده تترأس برلمان البحر الأبيض المتوسط لمدة عامين، متعهدا بالعمل خلالهما على تعزيز الدور العربي في منطقة البحر الأبيض المتوسط ودعم السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، وتقريب وجهات النظر حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر المباحثات من الجانب الأردني، النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان العين عبدالله النسور، ومساعدا رئيس المجلس مفلح الرحيمي والدكتورة علياء بوران، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية المغربية في المجلس العين محمد داودية.

كما حضرها من الجانب المغربي، رؤساء الفرق والمجموعات في المجلس المعنية بالمجال السياسي والاقتصادي والصداقة المغربية الأردنية، إلى جانب القائم بأعمال السفارة المغربية في عمان عادل أوسي حمو.

--(بترا)

م ش/أ أ/اح

03/09/2023 13:22:29