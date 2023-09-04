ورشة عمل تدريبية حول تقنيات زراعة الفطر المحاري بإربد

ورشة عمل تدريبية حول تقنيات زراعة الفطر المحاري بإربد
التاريخ
9/4/2023 10:15:39 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
اربد 3 أيلول (بترا)- نظم مركز "إكساب" للتنمية المستدامة، بالتعاون مع مختبرات إتقان لعلوم الفطر وزراعة الأنسجة النباتية اليوم الأحد، ورشة عمل تدريبية حول "تقنيات زراعة الفطر المحاري"، بمشاركة مجموعة من العاملين والمهتمين في مجال زراعة الفطر المحاري.
وأكد مدير عام المركز المهندس مازن أبو قمر في افتتاح الورشة أهمية تضافر الجهود لتحقيق الأمن الغذائي، مبينا أن بناء القدرات يمكن أن يكون عنصرًا رئيسا في تعزيز نجاح المشاريع الزراعية وتمكين المزارعين.
وأشار الى أن هذه الورشة تسعى إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والأدوات اللازمة لتحسين إنتاجهم وزيادة دخلهم وتوفير الفرص لتحقيق دخل إضافي للأسر الريفية، منوها إلى أن مركز إكساب للتنمية المستدامة، يعمل على تقديم برامج تدريبية شاملة تغطي جوانب متعددة من القطاع الزراعي والأمن الغذائي والتنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، ويستهدف جميع شرائح المجتمع المحلي المعنية في القطاعات التي يستهدفها المركز.
من جهته قال المدير العام لمختبرات إتقان الدكتور رائد خريس، إن تقديم التدريب والمعرفة في مجال زراعة الفطر المحاري يمكن أن يحدث تغييرًا إيجابيًا في دخل المزارعين وأصحاب المشاريع، حيث تلتزم المختبرات بتعزيز هذه الصناعة وتشجع على تبني أفضل الممارسات واستخدام أفضل التقنيات الحديثة.
وبين أن الفطر المحاري له إمكانيات هائلة في تحسين الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة، إضافة إلى تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة للمجتمعات المحلية.
--(بترا)
ع ع/أ م/اح
03/09/2023 13:08:34
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