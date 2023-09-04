السلط والأهلي في صدارة دوري اليد

عمان 3 أيلول (بترا)- تصدر فريقا السلط والأهلي ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة اليد، برصيد 12 نقطة لكل فريق، بعد الانتصارين الأخيرين على فريقي الحسين والعربي ضمن منافسات الجولة السادسة.

ونجح فريق السلط في تحقيق الفوز على فريق الحسين اربد بنتيجة 34-29، فيما فاز فريق الأهلي على فريق العربي بنتيجة 26-23 في المباراتين اللتين جرتا مساء أمس السبت، في صالة الحسن بإربد.

وشهدت الجولة السادسة أيضا فوز كفرسوم على الكتة بنتيجة 37-33 وفوز القوقازي على يرموك الشونة بنتيجة 44-36.

وتبدأ لقاءات الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة الأولى لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد يوم الجمعة المقبل بمباراتين، حيث يلتقي فريقا السلط والأهلي عند السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي بذات الصالة فريقا الكتة والقوقازي عند الثامنة مساء.

وتقام يوم السبت المقبل، في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد مباراتان، حيث يلتقي فريقا الحسين ويرموك الشونة عند السادسة مساء، ثم يلتقي فريقا العربي وكفرسوم عند الثامنة مساء.

وضمن فريقا السلط والأهلي في وقت سابق، التأهل إلى المربع الذهبي، حيث يملك كل فريق حاليا 12 نقطة، فيما لم تتحدد هوية الفريقين المتأهلين إلى المربع الذهبي، بانتظار ما ستسفر عنه لقاءات الجولة السابعة، والتي تجمع العربي وكفرسوم، والحسين ويرموك الشونة، حيث تملك فرق العربي والحسين وكفرسوم 6 نقاط.

--(بترا)

خ خ/ أ أ/اح

03/09/2023 13:04:30

