أيلة تدعم برنامج الأبحاث الطبية في العقبة

العقبة 3 أيلول (بترا) أمين المعايطة- أعلنت شركة واحة أيلة للتطوير، دعمها لبرنامج تدريب الباحثين في المركز الدولي للأبحاث الطبية في العقبة، وبما يسهم في إعداد الباحثين والطلاب والفنيين، لتصميم وتنفيذ الأبحاث العلمية والفحوصات.

ويهدف هذا الدعم الذي تقدمه أيلة، إلى تعزيز قدرات الطلاب وصقل مهارات فنيي المختبرات وخريجي الدراسات العليا ومرحلة البكالوريوس، لإجراء الفحوصات والبحوث التطبيقية الأساسية والانتقالية في مجالات البحث الطبية والبيولوجية.

كما يهدف إلى توفير البنية التحتية اللازمة لدعم البحث العلمي التطبيقي في العقبة وعلى المستوى الوطني، وتخريج دفعات من الباحثين والفنيين المتخصصين بأعلى درجات الكفاءة والمهنية، وتعزيز إمكانات وقدرات المركز الدولي للأبحاث الطبية باعتباره من أوائل المؤسسات البحثية في العقبة في هذا القطاع.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين، في تصريح اليوم الأحد، أهمية الشراكة العلمية مع المركز الدولي للأبحاث الطبية، ومساهمة أيلة الفاعلة في مساعدة الباحثين المتخصصين في شتى حقول المعرفة، خاصة في القطاع الطبي والبيولوجي، وهو ما يعكس الرؤية المؤسسية للشركة وأهمية أن تنعكس التنمية على المجتمع المحلي، خاصة في قطاعي التعليم والصحة والخدمات الأساسية الأخرى.

وقال، إن هذا الدعم يأتي استمراراً لبرام أيلة المخصصة لدعم ورعاية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتوفير أحدث التقنيات والبرامج التي تساعد الطلبة والباحثين في مسيرتهم العلمية، وهذه المبادرة تأتي استمراراً لنهج أيلة الموصول منذ عقدين من الزمن في رفد القطاع التعليمي باحتياجاته.

بدوره، ثمّن رئيس المركز الدولي للأبحاث الطبية (ايمريك) الدكتور حمزة نعيم هنية، الدعم المقدم من شركة واحة أيلة للتطوير، ضمن مسيرتها الحافلة في تعزيز مسيرة البحث العلمي والتعليم العالي والتقني على امتداد الوطن، مؤكداً أن هذا التعاون سيثري البيئة الأكاديمية المحفّزة وموارد ومرافق البحث.

واعتبر هنية دعم أيلة مثالاً لجهود القطاع الخاص في مساندة الباحثين وإعداد جيل من الباحثين الأكفّاء والمبتكرين، لإجراء الدراسات العلمية عالية الجودة عبر ترسيخ ثقافة التعاون والبحث المعمق متعدد التخصصات.

يذكر أن المركز الدولي للأبحاث الطبية، منشأة بحثية تقع على الشاطئ الجنوبي لمدينة العقبة، تابعة لشركة الرعاية الصحية السويسرية تم تجهيزها بالمعدات والمختبرات عالية التقنية اللازمة لإجراء الأبحاث العلمية الأساسية والانتقالية على المستويين الخلوي والجزيئي في مجالات البيولوجيا والطب، ويشتمل منشأة خاصة بتربية حيوانات التجارب الخالية من الأمراض مجهزة بأحدث التقنيات ومصممة وفقًا للمعايير العالمية.

--(بترا)

ا م/أ م/اح

03/09/2023 13:01:13