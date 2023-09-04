أيلة تدعم برنامج الأبحاث الطبية في العقبة

أيلة تدعم برنامج الأبحاث الطبية في العقبة
التاريخ
9/4/2023 10:15:38 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
العقبة 3 أيلول (بترا) أمين المعايطة- أعلنت شركة واحة أيلة للتطوير، دعمها لبرنامج تدريب الباحثين في المركز الدولي للأبحاث الطبية في العقبة، وبما يسهم في إعداد الباحثين والطلاب والفنيين، لتصميم وتنفيذ الأبحاث العلمية والفحوصات.
ويهدف هذا الدعم الذي تقدمه أيلة، إلى تعزيز قدرات الطلاب وصقل مهارات فنيي المختبرات وخريجي الدراسات العليا ومرحلة البكالوريوس، لإجراء الفحوصات والبحوث التطبيقية الأساسية والانتقالية في مجالات البحث الطبية والبيولوجية.
كما يهدف إلى توفير البنية التحتية اللازمة لدعم البحث العلمي التطبيقي في العقبة وعلى المستوى الوطني، وتخريج دفعات من الباحثين والفنيين المتخصصين بأعلى درجات الكفاءة والمهنية، وتعزيز إمكانات وقدرات المركز الدولي للأبحاث الطبية باعتباره من أوائل المؤسسات البحثية في العقبة في هذا القطاع.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين، في تصريح اليوم الأحد، أهمية الشراكة العلمية مع المركز الدولي للأبحاث الطبية، ومساهمة أيلة الفاعلة في مساعدة الباحثين المتخصصين في شتى حقول المعرفة، خاصة في القطاع الطبي والبيولوجي، وهو ما يعكس الرؤية المؤسسية للشركة وأهمية أن تنعكس التنمية على المجتمع المحلي، خاصة في قطاعي التعليم والصحة والخدمات الأساسية الأخرى.
وقال، إن هذا الدعم يأتي استمراراً لبرام أيلة المخصصة لدعم ورعاية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتوفير أحدث التقنيات والبرامج التي تساعد الطلبة والباحثين في مسيرتهم العلمية، وهذه المبادرة تأتي استمراراً لنهج أيلة الموصول منذ عقدين من الزمن في رفد القطاع التعليمي باحتياجاته.
بدوره، ثمّن رئيس المركز الدولي للأبحاث الطبية (ايمريك) الدكتور حمزة نعيم هنية، الدعم المقدم من شركة واحة أيلة للتطوير، ضمن مسيرتها الحافلة في تعزيز مسيرة البحث العلمي والتعليم العالي والتقني على امتداد الوطن، مؤكداً أن هذا التعاون سيثري البيئة الأكاديمية المحفّزة وموارد ومرافق البحث.
واعتبر هنية دعم أيلة مثالاً لجهود القطاع الخاص في مساندة الباحثين وإعداد جيل من الباحثين الأكفّاء والمبتكرين، لإجراء الدراسات العلمية عالية الجودة عبر ترسيخ ثقافة التعاون والبحث المعمق متعدد التخصصات.
يذكر أن المركز الدولي للأبحاث الطبية، منشأة بحثية تقع على الشاطئ الجنوبي لمدينة العقبة، تابعة لشركة الرعاية الصحية السويسرية تم تجهيزها بالمعدات والمختبرات عالية التقنية اللازمة لإجراء الأبحاث العلمية الأساسية والانتقالية على المستويين الخلوي والجزيئي في مجالات البيولوجيا والطب، ويشتمل منشأة خاصة بتربية حيوانات التجارب الخالية من الأمراض مجهزة بأحدث التقنيات ومصممة وفقًا للمعايير العالمية.
--(بترا)
ا م/أ م/اح
03/09/2023 13:01:13
MENAFN04092023000117011021ID1107004267
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