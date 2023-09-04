5 طلاب من الأردن يشاركون ببرنامج بذور من أجل المستقبل

5 طلاب من الأردن يشاركون ببرنامج بذور من أجل المستقبل
التاريخ
9/4/2023 10:15:38 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 3 أيلول (بترا)- يشارك 5 طلاب من الأردن في دورة العام الحالي من برنامج "بذور من أجل المستقبل"، يمثلون جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.
وبحسب بيان لشركة هواوي اليوم الأحد، أطلقت الشركة المرحلة الأولى من البرنامج خلال حفل افتتاح رسمي أقيم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة اليوم.
وقالت الشركة، ان البرنامج الذي يجمع 175 طالباً من منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لأول مرة في دولة قطر موجه للطلاب الجامعيين ويهدف إلى تنمية المواهب المحلية، وتبادل المعرفة، وزيادة مستوى الوعي بقطاع تقنية المعلومات الاتصالات، وبناء مجتمع رقمي مزدهر للمواهب الشابة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.
ويمثل الطلاب المشاركون جامعات مرموقة من 15 دولة في المنطقة تشمل قطر، السعودية، الكويت، والإمارات، البحرين، كازاخستان، باكستان، عُمان، أوزبكستان، الأردن، لبنان، العراق، أذربيجان، منغوليا، وقرغيزستان.
وقال نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط بشركة هواوي، شون لي وانج، "تلتزم هواوي بتعزيز منظومة مفتوحة ومشتركة لمواهب تقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بما فيها الأردن.
بدوره قال مدير رابطة مشغلي الهواتف النقالة جواد عباسي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تُحدث التقنيات المتقدمة - مثل الذكاء الاصطناعي، وشبكات الجيل الخامس، والحوسبة السحابية - تغييراً جذرياً في أسلوب حياتنا العلمية والعملية، ومع تسارع مسار التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوتيرة غير مسبوقة، من الضروري أن نعمل على ردم فجوة مواهب تقنية المعلومات والاتصالات عبر تزويد الطلاب بمهارات القرن الحادي والعشرين. ويعد تمكين الطلاب من الارتقاء بمهاراتهم التقنية والمعرفية واكتساب مهارات جديدة أمر بالغ الأهمية".
وستقام مسابقة "تيك فور جوود" الإقليمية، التي دخلت الآن عامها الثالث، خلال برنامج "بذور من أجل المستقبل" بغية تمكين الشباب وحفز مشاركتهم بإحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم والمساهمة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادهم.
وسيعرض الطلاب المشاركون في المسابقة مشاريعهم أمام لجنة التحكيم، حيث يتم اختيار أفضل ثمانية فرق مكونة من 40 طالباً للانتقال إلى المرحلة الثانية من المسابقة التي ستستضيفها دبي خلال الفترة 10-16 أيلول الحالي.
وسيتأهل الفائزون للمنافسة في المسابقة العالمية النهائية في الصين ضد فِرق أخرى من جميع أنحاء العالم.
- - (بترا)
غ ح/اح
03/09/2023 12:59:40
MENAFN04092023000117011021ID1107004266
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.