5 طلاب من الأردن يشاركون ببرنامج بذور من أجل المستقبل

عمان 3 أيلول (بترا)- يشارك 5 طلاب من الأردن في دورة العام الحالي من برنامج "بذور من أجل المستقبل"، يمثلون جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

وبحسب بيان لشركة هواوي اليوم الأحد، أطلقت الشركة المرحلة الأولى من البرنامج خلال حفل افتتاح رسمي أقيم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة اليوم.

وقالت الشركة، ان البرنامج الذي يجمع 175 طالباً من منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لأول مرة في دولة قطر موجه للطلاب الجامعيين ويهدف إلى تنمية المواهب المحلية، وتبادل المعرفة، وزيادة مستوى الوعي بقطاع تقنية المعلومات الاتصالات، وبناء مجتمع رقمي مزدهر للمواهب الشابة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

ويمثل الطلاب المشاركون جامعات مرموقة من 15 دولة في المنطقة تشمل قطر، السعودية، الكويت، والإمارات، البحرين، كازاخستان، باكستان، عُمان، أوزبكستان، الأردن، لبنان، العراق، أذربيجان، منغوليا، وقرغيزستان.

وقال نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط بشركة هواوي، شون لي وانج، "تلتزم هواوي بتعزيز منظومة مفتوحة ومشتركة لمواهب تقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بما فيها الأردن.

بدوره قال مدير رابطة مشغلي الهواتف النقالة جواد عباسي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تُحدث التقنيات المتقدمة - مثل الذكاء الاصطناعي، وشبكات الجيل الخامس، والحوسبة السحابية - تغييراً جذرياً في أسلوب حياتنا العلمية والعملية، ومع تسارع مسار التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوتيرة غير مسبوقة، من الضروري أن نعمل على ردم فجوة مواهب تقنية المعلومات والاتصالات عبر تزويد الطلاب بمهارات القرن الحادي والعشرين. ويعد تمكين الطلاب من الارتقاء بمهاراتهم التقنية والمعرفية واكتساب مهارات جديدة أمر بالغ الأهمية".

وستقام مسابقة "تيك فور جوود" الإقليمية، التي دخلت الآن عامها الثالث، خلال برنامج "بذور من أجل المستقبل" بغية تمكين الشباب وحفز مشاركتهم بإحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم والمساهمة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادهم.

وسيعرض الطلاب المشاركون في المسابقة مشاريعهم أمام لجنة التحكيم، حيث يتم اختيار أفضل ثمانية فرق مكونة من 40 طالباً للانتقال إلى المرحلة الثانية من المسابقة التي ستستضيفها دبي خلال الفترة 10-16 أيلول الحالي.

وسيتأهل الفائزون للمنافسة في المسابقة العالمية النهائية في الصين ضد فِرق أخرى من جميع أنحاء العالم.

- - (بترا)

غ ح/اح





03/09/2023 12:59:40

