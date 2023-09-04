Tuesday, 05 September 2023 03:02 GMT

الأميرة غيداء تكرم البنك العربي لدعمه برنامج العودة إلى المدرسة بالحسين للسرطان

9/4/2023 10:15:37 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 أيلول (بترا)- كرمت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، البنك العربي، تقديرا للدعم المتواصل الذي يقدمه البنك لبرنامج "العودة إلى المدرسة" على مدى 6 سنوات، وتسلمت التكريم المدير العام التنفيذي للبنك رندة الصادق.
وبحسب المؤسسة، فإن برنامج العودة إلى المدرسة يقام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ويهدف إلى تمكين مرضى مركز الحسين للسرطان من متابعة التعليم المدرسي خلال فترة علاجهم في المركز.
ووفر البرنامج خلال عام 2022- 2023 فرصة التعليم إلى 540 طالبا وطالبة، وتحويل 6 طلاب لمراكز متخصصة بصعوبات التعلم، كما حصل 52 منهم على جهاز حاسوب محمول، و40 على أجهزة ألواح إلكترونية "تابلت" لمتابعة الدراسة عن بعد.
--(بترا)
س ص/ أ أ/ ف ج
03/09/2023 12:51:28

MENAFN04092023000117011021ID1107004265

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث