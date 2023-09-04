عمان 3 أيلول (بترا)- كرمت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، البنك العربي، تقديرا للدعم المتواصل الذي يقدمه البنك لبرنامج "العودة إلى المدرسة" على مدى 6 سنوات، وتسلمت التكريم المدير العام التنفيذي للبنك رندة الصادق.

وبحسب المؤسسة، فإن برنامج العودة إلى المدرسة يقام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ويهدف إلى تمكين مرضى مركز الحسين للسرطان من متابعة التعليم المدرسي خلال فترة علاجهم في المركز.

ووفر البرنامج خلال عام 2022- 2023 فرصة التعليم إلى 540 طالبا وطالبة، وتحويل 6 طلاب لمراكز متخصصة بصعوبات التعلم، كما حصل 52 منهم على جهاز حاسوب محمول، و40 على أجهزة ألواح إلكترونية "تابلت" لمتابعة الدراسة عن بعد.

--(بترا)

س ص/ أ أ/ ف ج

03/09/2023 12:51:28