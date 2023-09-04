الأميرة غيداء تكرم البنك العربي لدعمه برنامج العودة إلى المدرسة بالحسين للسرطان
التاريخ
9/4/2023 10:15:37 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 3 أيلول (بترا)- كرمت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، البنك العربي، تقديرا للدعم المتواصل الذي يقدمه البنك لبرنامج "العودة إلى المدرسة" على مدى 6 سنوات، وتسلمت التكريم المدير العام التنفيذي للبنك رندة الصادق.
وبحسب المؤسسة، فإن برنامج العودة إلى المدرسة يقام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ويهدف إلى تمكين مرضى مركز الحسين للسرطان من متابعة التعليم المدرسي خلال فترة علاجهم في المركز.
ووفر البرنامج خلال عام 2022- 2023 فرصة التعليم إلى 540 طالبا وطالبة، وتحويل 6 طلاب لمراكز متخصصة بصعوبات التعلم، كما حصل 52 منهم على جهاز حاسوب محمول، و40 على أجهزة ألواح إلكترونية "تابلت" لمتابعة الدراسة عن بعد.
--(بترا)
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03/09/2023 12:51:28
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