بريطانيا: حزب العمال يتقدم 14 نقطة على المحافظين

لندن 3 أيلول (بترا) - أظهر استطلاع بريطاني جديد تقدم حزب العمال المعارض في بريطانيا بفارق 14 نقطة على حزب المحافظين الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك.

ووفق الاستطلاع الذي أجرته شركة أوبينيوم ونشرت نتائجه عديد وسائل إعلام بريطانية، ارتفع تأييد حزب العمال في أوساط الناخبين البريطانيين إلى 42 بالمئة بزيادة نقطة مئوية واحدة منذ الاستطلاع الذي سبقه في تموز الماضي، بينما زاد تأييد حزب المحافظين نقطتين إلى 28 بالمئة.

--(بترا)

رش/ ف ج

03/09/2023 12:46:19