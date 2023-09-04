بريطانيا: حزب العمال يتقدم 14 نقطة على المحافظين
التاريخ
9/4/2023 10:15:37 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
لندن 3 أيلول (بترا) - أظهر استطلاع بريطاني جديد تقدم حزب العمال المعارض في بريطانيا بفارق 14 نقطة على حزب المحافظين الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك.
ووفق الاستطلاع الذي أجرته شركة أوبينيوم ونشرت نتائجه عديد وسائل إعلام بريطانية، ارتفع تأييد حزب العمال في أوساط الناخبين البريطانيين إلى 42 بالمئة بزيادة نقطة مئوية واحدة منذ الاستطلاع الذي سبقه في تموز الماضي، بينما زاد تأييد حزب المحافظين نقطتين إلى 28 بالمئة.
--(بترا)
رش/ ف ج
03/09/2023 12:46:19
MENAFN04092023000117011021ID1107004264
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