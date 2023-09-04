عمان 3 أيلول (بترا)- قرر الأسرى الفلسطينيون اليوم الأحد، البدء بإضراب جماعي عن الطعام عقب قرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تقليص عدد زيارات أهالي الأسرى الى مرة واحدة كل شهرين بدلا من مرة واحدة كل شهر.

وقالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، في بيان، إن "الحركة الوطنية الأسيرة بكافة فصائلها تؤكد أن ما تم اتخاذه من قرارات من قبل بن غفير بحق الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم وحقوقهم، بل هو لعب بالنار التي ستحرق من أشعلها".

وجاء في البيان: "بعد الاعتداء على خبزنا ومياهنا، يعتدى الاحتلال اليوم على أمهات ونساء وأطفال الأسرى. وفي ظل كل هذا، يجب أن نتخذ موقفاً وإجراءات تتناسب مع حجم الجريمة، لقد قررنا البدء بإضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بوقف كافة القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق علينا وعلى ظروف حياتنا".

ووفقا لقرار بن غفير، فإن تطبيق هذه التعليمات سيبدأ اليوم الأحد، في حين تشمل هذه التعليمات قرابة 1600 أسير من بين نحو 5 آلاف أسير بإمكانهم استقبال زيارات عائلاتهم.

وفي السياق ذاته، اعترضت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على قرار بن غفير، وقالت إنه اتخذ القرار من دون تنسيق معها، مشيرة الى معارضة مفوضة مصلحة السجون، كاثي بيري، التي حذرت بن غفير من عواقب قراره، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وحذر جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والجيش الإسرائيلي ووحدة منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومجلس الأمن القومي، من أن تشديد التنكيل بالأسرى الفلسطينيين سيؤدي إلى تصعيد أمني، يمكن أن يشمل إطلاق قذائف صاروخية من غزة تجاه جنوب إسرائيل وتصاعد العمليات المسلحة.

وكان مكتب بن غفير قدم في نهاية الأسبوع الماضي وثيقة إلى مفوضة مصلحة السجون كاثي بيري يطالب فيها بتنفيذ التوجيه الخاص بالحد من وتيرة الزيارات العائلية للأسرى الفلسطينيين، على أساس أن وزير الأمن القومي بن غفير هو المسؤول عن مصلحة السجون.

وتم تحويل طلب بن غفير إلى "الشاباك" على الرغم من إعلان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عدم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن توجيهات بن غفير بتقليص زيارات عائلات الأسرى لتصبح مرة كل شهرين بدلا من مرة واحدة في الشهر.

--(بترا)

ي م/اح

03/09/2023 12:43:45