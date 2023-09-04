عمان 3 آب (بترا)- بات الأردن في الفترة الحالية، مكانا مفضلا لاستضافة بطولات رياضية عالمية وآسيوية وعربية في مختلف الألعاب، في ظل السمعة التي يتمتع بها، وقدرته العالية على تنظيم أعلى البطولات وأقواها.

وتشهد العاصمة عمان حاليا، استضافة العديد من البطولات، مثل بطولة غرب آسيا للكراتيه التي يشارك فيها 8 دول، وبطولة غرب آسيا وكأس آسيا للمبارزة الذي تتواصل فعالياته في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.

كما اختتمت في الأيام القليلة الماضية في عمان بطولة العالم للمصارعة، وبطولة آسيا لنفس اللعبة، ونجح الأردن أيضا في استضافة البطولة الأردنية السعودية لكرة القدم النسوية، التي شارك فيها 8 فرق من الأردن والسعودية، واختتمت منافساتها يوم الجمعة الماضي على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.

ويستعد الأردن اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، لاستضافة منتخبات سوريا وسلطنة عمان وبروناي، للمشاركة في التصفيات الآسيوية لكرة القدم المؤهلة للأولمبياد، بالإضافة إلى منتخبنا الأولمبي لتحديد هوية المنتخب المتأهل للدور التالي من البطولة.

وأكد مدير اتحاد الكراتيه مصطفى الفاعوري، أن عمان استضافت خلال الأيام القليلة الماضية، بطولة غرب آسيا بمشاركة 8 منتخبات، ونجح الأردن في تنظيم البطولة بامتياز، كما تألق في الجوانب الفنية من خلال تصدر المنتخبات، حيث حصد أبطال المنتخب الكثير من الميداليات الملونة.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، أن الأردن دائما ينجح في تنظيم واستضافة البطولات العربية والآسيوية والعالمية في مختلف الألعاب، بفضل خبرة القائمين على العمل الرياضي بالمملكة، إلى جانب دقة التنظيم والراحة النفسية للمشاركين من مختلف الدول الذين يجدون في الأردن الأمان والطمأنينة.

بدوره أكد الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو وأمين سر الاتحاد فيصل العبداللات، أن الأردن بات علامة مميزة وفارقة في تنظيم الأحداث الرياضية المختلفة، الأمر الذي دفع منتخبات عالمية في التايكواندو لطلب إقامة معسكرات تدريبية في عمان.

واعتبر العبداللات، أن توافد المنتخبات العربية والعالمية إلى الأردن للمشاركة في البطولات والمعسكرات التدريبية، يسهم بشكل كبير في الترويج للسياحة في الأردن.

--(بترا)

خ خ/أ م/ ف ج

03/09/2023 12:40:08