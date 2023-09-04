اتفاقية تعاون بين التربية واتحاد كرة القدم
التاريخ
9/4/2023 10:15:35 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 3 أيلول (بترا)- وقعت وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني لكرة القدم اليوم الأحد، اتفاقية تعاون لتطوير ونشر كرة القدم في المدارس، بإشراف كوادر تدريبية وإدارية متخصصة ومؤهلة.
ووقع الاتفاقية أمين عام الوزارة الدكتور نواف العجارمة، وأمين عام الاتحاد سمر نصار، بحضور مدير إدارة النشاطات التربوية في الوزارة الدكتور أجمل الطويقات، وعدد من المسؤولين والقائمين على المشروع.
وأكد الدكتور العجارمة خلال التوقيع، أن الوزارة تولي الألعاب الرياضية بشكل عام أهمية كبيرة باعتبارها مكملا للعملية التعليمية، وبشكل خاص كرة القدم التي تتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب في العالم، معربا عن استعداد الوزارة للتعاون المشترك مع الاتحاد عبر مدارسها التي تضم نحو مليوني طالب، وتوفير المتطلبات كافة التي تسهم في نجاح هذا المشروع المهم.
من جانبها، أكدت نصار أن مشروع "كرة القدم للمدارس"، يهدف بشكل رئيس إلى الكشف المبكر عن المواهب من اللاعبين واللاعبات صغار السن، لصقلها ورفد المنتخبات الوطنية والأندية على حد سواء، إلى جانب تأهيل الكوادر الفنية والإدارية في المدارس عبر دورات متخصصة.
وأضافت أن الاتفاقية تجسد أهمية الشراكة الحقيقية والتعاون الوثيق مع الوزارة؛ سعياً لتوفير بيئة آمنة للطلاب والطالبات ضمن الفئة العمرية المستهدفة (9 إلى 11) سنة، لممارسة كرة القدم وسط ظروف ملائمة، خاصة في الأماكن الأقل حظًا وبفرص متكافئة، مع تأهيل الكفاءات الفنية والإدارية للإشراف على المشروع.
وشهد الحفل توقيع الاتفاقية وتبادل الدروع التذكارية.
يذكر أن عدد اللاعبين واللاعبات المشاركين في مشروع كرة القدم للمدارس، بلغ 2556، مثلوا 160 فريقا، فيما وصل عدد المدارس إلى 480 من 10 مديريات مختلفة.
ويأتي المشروع بالشراكة مع الاتحاد الدولي "فيفا"، حيث انطلقت فعالياته في الفصل الثاني من العام الماضي، وتضمن إقامة دورات للمدربين والمدربات مع توفير الأدوات اللازمة لهم، ليحقق المشروع في مرحلته الأولى نجاحًا لافتًا بانتظار تطبيقه ضمن خطة استراتيجية تهدف لتوسيع المشروع ليشمل مديريات ومدارس على نطاق كبير يشمل جميع محافظات المملكة، مع إشراك الطلاب والطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وصولا إلى استحداث بطولات ومسابقات لهذه الفئة العمرية.
--(بترا)
ع س/ ف ج
03/09/2023 12:33:48
MENAFN04092023000117011021ID1107004261
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