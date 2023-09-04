اتفاقية تعاون بين التربية واتحاد كرة القدم

عمان 3 أيلول (بترا)- وقعت وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني لكرة القدم اليوم الأحد، اتفاقية تعاون لتطوير ونشر كرة القدم في المدارس، بإشراف كوادر تدريبية وإدارية متخصصة ومؤهلة.

ووقع الاتفاقية أمين عام الوزارة الدكتور نواف العجارمة، وأمين عام الاتحاد سمر نصار، بحضور مدير إدارة النشاطات التربوية في الوزارة الدكتور أجمل الطويقات، وعدد من المسؤولين والقائمين على المشروع.

وأكد الدكتور العجارمة خلال التوقيع، أن الوزارة تولي الألعاب الرياضية بشكل عام أهمية كبيرة باعتبارها مكملا للعملية التعليمية، وبشكل خاص كرة القدم التي تتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب في العالم، معربا عن استعداد الوزارة للتعاون المشترك مع الاتحاد عبر مدارسها التي تضم نحو مليوني طالب، وتوفير المتطلبات كافة التي تسهم في نجاح هذا المشروع المهم.

من جانبها، أكدت نصار أن مشروع "كرة القدم للمدارس"، يهدف بشكل رئيس إلى الكشف المبكر عن المواهب من اللاعبين واللاعبات صغار السن، لصقلها ورفد المنتخبات الوطنية والأندية على حد سواء، إلى جانب تأهيل الكوادر الفنية والإدارية في المدارس عبر دورات متخصصة.

وأضافت أن الاتفاقية تجسد أهمية الشراكة الحقيقية والتعاون الوثيق مع الوزارة؛ سعياً لتوفير بيئة آمنة للطلاب والطالبات ضمن الفئة العمرية المستهدفة (9 إلى 11) سنة، لممارسة كرة القدم وسط ظروف ملائمة، خاصة في الأماكن الأقل حظًا وبفرص متكافئة، مع تأهيل الكفاءات الفنية والإدارية للإشراف على المشروع.

وشهد الحفل توقيع الاتفاقية وتبادل الدروع التذكارية.

يذكر أن عدد اللاعبين واللاعبات المشاركين في مشروع كرة القدم للمدارس، بلغ 2556، مثلوا 160 فريقا، فيما وصل عدد المدارس إلى 480 من 10 مديريات مختلفة.

ويأتي المشروع بالشراكة مع الاتحاد الدولي "فيفا"، حيث انطلقت فعالياته في الفصل الثاني من العام الماضي، وتضمن إقامة دورات للمدربين والمدربات مع توفير الأدوات اللازمة لهم، ليحقق المشروع في مرحلته الأولى نجاحًا لافتًا بانتظار تطبيقه ضمن خطة استراتيجية تهدف لتوسيع المشروع ليشمل مديريات ومدارس على نطاق كبير يشمل جميع محافظات المملكة، مع إشراك الطلاب والطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وصولا إلى استحداث بطولات ومسابقات لهذه الفئة العمرية.

--(بترا)

ع س/ ف ج

03/09/2023 12:33:48