اربد 3 أيلول (بترا)- نظم منتدى نايف أبو عبيد الثقافي، بالتعاون مع فرقة الأغوار الشمالية للفلكلور الشعبي والمسرح في بيت عرار الثقافي، مساء أمس السبت، مهرجان الأغوار الشمالية الثالث عشر، بحضور عدد من المهتمين والمثقفين من محافظة اربد.

وألقى رئيس المنتدى وليد جرادات، كلمة رحب فيها بالحضور، مثمنا لفرقة الأغوار الشمالية تعاونها المستمر مع المنتدى في إقامة هذا المهرجان، لتكون بادرة خير للتعاون بين الهيئات الثقافة وتمهيداً للوصول إلى اتحاد عام للهيئات الثقافية.

وقرأ الشاعران حسين الترك وأحمد التلاوي، عدداً من القصائد المنوعة منها القصائد الوطنية والغزلية والوجدانية، كما ألقت الطفلة سما جرادات، قصيدة للشاعر الراحل نايف أبو عبيد.

وقدم الفنان أحمد الطلاق، فقرة فنية منوعة، كما قدم الفنانون أحمد الوهيبي، محمد مجدلاوي، محمد عطية، وعمر المرواني، ولؤي أبو الهيجاء، وصلة غنائية شعبية منوعة.

وفي نهاية الحفل قام راعي الحفل المهندس عامر نصراوي، يرافقه مدير آثار اربد زياد غنيمات، ومدير تنمية اربد محمد أبو طربوش، بتكريم جميع المشاركين.

-- (بترا)

ع ع/أ م/ب ط

03/09/2023 11:53:02