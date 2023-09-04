منتدى نايف أبو عبيد الثقافي ينظم مهرجان الأغوار الشمالية الثالث عشر
التاريخ
9/4/2023 10:15:35 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
اربد 3 أيلول (بترا)- نظم منتدى نايف أبو عبيد الثقافي، بالتعاون مع فرقة الأغوار الشمالية للفلكلور الشعبي والمسرح في بيت عرار الثقافي، مساء أمس السبت، مهرجان الأغوار الشمالية الثالث عشر، بحضور عدد من المهتمين والمثقفين من محافظة اربد.
وألقى رئيس المنتدى وليد جرادات، كلمة رحب فيها بالحضور، مثمنا لفرقة الأغوار الشمالية تعاونها المستمر مع المنتدى في إقامة هذا المهرجان، لتكون بادرة خير للتعاون بين الهيئات الثقافة وتمهيداً للوصول إلى اتحاد عام للهيئات الثقافية.
وقرأ الشاعران حسين الترك وأحمد التلاوي، عدداً من القصائد المنوعة منها القصائد الوطنية والغزلية والوجدانية، كما ألقت الطفلة سما جرادات، قصيدة للشاعر الراحل نايف أبو عبيد.
وقدم الفنان أحمد الطلاق، فقرة فنية منوعة، كما قدم الفنانون أحمد الوهيبي، محمد مجدلاوي، محمد عطية، وعمر المرواني، ولؤي أبو الهيجاء، وصلة غنائية شعبية منوعة.
وفي نهاية الحفل قام راعي الحفل المهندس عامر نصراوي، يرافقه مدير آثار اربد زياد غنيمات، ومدير تنمية اربد محمد أبو طربوش، بتكريم جميع المشاركين.
-- (بترا)
ع ع/أ م/ب ط
03/09/2023 11:53:02
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