Tuesday, 05 September 2023 03:01 GMT

محاضرة عن الزراعة والصناعات الغذائية

9/4/2023 10:15:31 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 أيلول (بترا)- نظمت الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، مساء امس السبت، محاضرة بعنوان "الزراعة والصناعات الغذائية والأمن الغذائي الوطني" قدمها خبير الصناعات الغذائية المهندس باسل الريماوي.
وأكد الريماوي خلال المحاضرة، أهمية تأسيس مجلس شراكة حقيقي ما بين القطاع العام الزراعي والصناعي مع القطاع الخاص يتولى الربط ما بين الإنتاج والتصنيع ويتولى تحقيق الأمن الغذائي للمواطن الأردني من إنتاج زراعي صناعي أردني.
وأشار الى أهمية وضع سياسة زراعية إنتاجية تساهم في إنتاج زراعي نباتي وحيواني للاستخدام الطازج والتصنيع وتوفير منتجات أولية للصناعة، داعيا الى إنشاء مؤسسة تعنى فقط في شؤون الغذاء ومراجعة القوانين والأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بارتفاع كلفة الإنتاج الزراعي والصناعي الأردني والعمل على دعم المنتج المحلي من ناحية الإنتاج والتصدير والتعاون الجاد مع القطاع الخاص للعمل على زيادة الإنتاج والتصدير للأسواق العربية والعالمية بما يساهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة.
كما دعا الى تأسيس "غرفة زراعة الأردن" لتكون ممثلا للقطاع الخاص العامل في القطاع الزراعي من شركات زراعية ومصانع مدخلات زراعية وممثلي المزارعين والمشاركة مع غرفة الصناعة وكذلك زيادة التعاون ما بين الصناعات الغذائية المحلية والجامعات ومراكز البحث لتكون الاحتياجات في خدمة الاقتصاد الأردني.
من جانبه، أشار رئيس الجمعية الدكتور رضا الخوالدة، الى الاهتمام بالقطاع الزراعي في المملكة وزيادة الإنتاج الغذائي من خلال الزراعة والتصنيع الغذائي وتطوير هذا التصنيع بالتكنولوجيا الأحدث عالميا، والتي نتج عنها خطة وطنية اقتصادية للإنتاج الزراعي يتابع تنفيذها مجلس الأمن الغذائي الذي تم تشكيله أخيرا، وسيقوم بتولي هذه المهمات بشكل مباشر ويمثل جميع الوزارات والهيئات ذات العلاقة.
وتخلل المحاضرة العديد من الأسئلة والاستفسارات والمداخلات التي أكدت أهمية التركيز على القطاع الزراعي وإيلائه الأهمية اللازمة ومعالجة جميع المعيقات التي تعترضه نظرا لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الاردني.
-- (بترا)
ص خ/أ أ/ب ط
03/09/2023 11:37:28

MENAFN04092023000117011021ID1107004258

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث