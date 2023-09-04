محاضرة عن الزراعة والصناعات الغذائية

محاضرة عن الزراعة والصناعات الغذائية
التاريخ
9/4/2023 10:15:31 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 3 أيلول (بترا)- نظمت الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، مساء امس السبت، محاضرة بعنوان "الزراعة والصناعات الغذائية والأمن الغذائي الوطني" قدمها خبير الصناعات الغذائية المهندس باسل الريماوي.
وأكد الريماوي خلال المحاضرة، أهمية تأسيس مجلس شراكة حقيقي ما بين القطاع العام الزراعي والصناعي مع القطاع الخاص يتولى الربط ما بين الإنتاج والتصنيع ويتولى تحقيق الأمن الغذائي للمواطن الأردني من إنتاج زراعي صناعي أردني.
وأشار الى أهمية وضع سياسة زراعية إنتاجية تساهم في إنتاج زراعي نباتي وحيواني للاستخدام الطازج والتصنيع وتوفير منتجات أولية للصناعة، داعيا الى إنشاء مؤسسة تعنى فقط في شؤون الغذاء ومراجعة القوانين والأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بارتفاع كلفة الإنتاج الزراعي والصناعي الأردني والعمل على دعم المنتج المحلي من ناحية الإنتاج والتصدير والتعاون الجاد مع القطاع الخاص للعمل على زيادة الإنتاج والتصدير للأسواق العربية والعالمية بما يساهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة.
كما دعا الى تأسيس "غرفة زراعة الأردن" لتكون ممثلا للقطاع الخاص العامل في القطاع الزراعي من شركات زراعية ومصانع مدخلات زراعية وممثلي المزارعين والمشاركة مع غرفة الصناعة وكذلك زيادة التعاون ما بين الصناعات الغذائية المحلية والجامعات ومراكز البحث لتكون الاحتياجات في خدمة الاقتصاد الأردني.
من جانبه، أشار رئيس الجمعية الدكتور رضا الخوالدة، الى الاهتمام بالقطاع الزراعي في المملكة وزيادة الإنتاج الغذائي من خلال الزراعة والتصنيع الغذائي وتطوير هذا التصنيع بالتكنولوجيا الأحدث عالميا، والتي نتج عنها خطة وطنية اقتصادية للإنتاج الزراعي يتابع تنفيذها مجلس الأمن الغذائي الذي تم تشكيله أخيرا، وسيقوم بتولي هذه المهمات بشكل مباشر ويمثل جميع الوزارات والهيئات ذات العلاقة.
وتخلل المحاضرة العديد من الأسئلة والاستفسارات والمداخلات التي أكدت أهمية التركيز على القطاع الزراعي وإيلائه الأهمية اللازمة ومعالجة جميع المعيقات التي تعترضه نظرا لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الاردني.
-- (بترا)
ص خ/أ أ/ب ط
03/09/2023 11:37:28
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