محاضرة عن الزراعة والصناعات الغذائية

عمان 3 أيلول (بترا)- نظمت الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، مساء امس السبت، محاضرة بعنوان "الزراعة والصناعات الغذائية والأمن الغذائي الوطني" قدمها خبير الصناعات الغذائية المهندس باسل الريماوي.

وأكد الريماوي خلال المحاضرة، أهمية تأسيس مجلس شراكة حقيقي ما بين القطاع العام الزراعي والصناعي مع القطاع الخاص يتولى الربط ما بين الإنتاج والتصنيع ويتولى تحقيق الأمن الغذائي للمواطن الأردني من إنتاج زراعي صناعي أردني.

وأشار الى أهمية وضع سياسة زراعية إنتاجية تساهم في إنتاج زراعي نباتي وحيواني للاستخدام الطازج والتصنيع وتوفير منتجات أولية للصناعة، داعيا الى إنشاء مؤسسة تعنى فقط في شؤون الغذاء ومراجعة القوانين والأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بارتفاع كلفة الإنتاج الزراعي والصناعي الأردني والعمل على دعم المنتج المحلي من ناحية الإنتاج والتصدير والتعاون الجاد مع القطاع الخاص للعمل على زيادة الإنتاج والتصدير للأسواق العربية والعالمية بما يساهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة.

كما دعا الى تأسيس "غرفة زراعة الأردن" لتكون ممثلا للقطاع الخاص العامل في القطاع الزراعي من شركات زراعية ومصانع مدخلات زراعية وممثلي المزارعين والمشاركة مع غرفة الصناعة وكذلك زيادة التعاون ما بين الصناعات الغذائية المحلية والجامعات ومراكز البحث لتكون الاحتياجات في خدمة الاقتصاد الأردني.

من جانبه، أشار رئيس الجمعية الدكتور رضا الخوالدة، الى الاهتمام بالقطاع الزراعي في المملكة وزيادة الإنتاج الغذائي من خلال الزراعة والتصنيع الغذائي وتطوير هذا التصنيع بالتكنولوجيا الأحدث عالميا، والتي نتج عنها خطة وطنية اقتصادية للإنتاج الزراعي يتابع تنفيذها مجلس الأمن الغذائي الذي تم تشكيله أخيرا، وسيقوم بتولي هذه المهمات بشكل مباشر ويمثل جميع الوزارات والهيئات ذات العلاقة.

وتخلل المحاضرة العديد من الأسئلة والاستفسارات والمداخلات التي أكدت أهمية التركيز على القطاع الزراعي وإيلائه الأهمية اللازمة ومعالجة جميع المعيقات التي تعترضه نظرا لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الاردني.

-- (بترا)

ص خ/أ أ/ب ط

03/09/2023 11:37:28