الجغبير: نسعى لتعزيز صادرات الصناعة إلى كازاخستان

الجغبير: نسعى لتعزيز صادرات الصناعة إلى كازاخستان
التاريخ
9/4/2023 10:15:26 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 3 أيلول (بترا) - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن غرف الصناعة تسعى لتعزيز صادرات المنتجات الصناعية الأردنية للأسواق الخارجية والبحث عن أخرى جديدة، ومنها كازاخستان.
وأعرب عن أمله خلال لقائه سفير المملكة المعين في كازاخستان حمزة العمري، بأن تتطور العلاقات الاقتصادية بين الأردن وكازاخستان بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، بما ينعكس على مبادلاتهما التجارية المتواضعة بالوقت الحالي.
وحسب بيان لغرفة صناعة عمان، اليوم الأحد، أكد الجغبير أن القطاع الصناعي يسعى من خلال تعزيز تواجده في سوق كازاخستان، للوصول لأسواق دول آسيا الوسطى الواعدة والتعرف على الفرص التصديرية المتاحة فيها.
ودعا إلى تفعيل الدور الاقتصادي للسفارات الأردنية في الخارج والتعريف بالصناعات الأردنية والترويج لها، وتزويد غرف الصناعة بمعلومات حول فرص التصدير والتعريف بالمزايا الاستثمارية التي تقدمها المملكة للمستثمرين، لاستقطاب الاستثمارات.
من جهته، أشار السفير العمري، إلى أنه سيعمل على التعريف بالفرص الاستثمارية في المملكة، وخصوصا بقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية والسياحة والصناعة والزراعة والصحة والطاقة المتجددة والسياحة الدينية والتعدين والصناعات الغذائية.
وبين أن أبرز المعيقات التي تواجه زيادة التبادل التجاري بين البلدين تتمثل بكلف النقل وعدم وجود خطوط نقل مباشرة بينهما، وصعوبة حصول أصحاب الأعمال الأردنيين على تأشيرات سفر إلى كازاخستان.
-- (بترا)
س ص/أ م/ب ط
03/09/2023 11:27:43
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