الجغبير: نسعى لتعزيز صادرات الصناعة إلى كازاخستان

عمان 3 أيلول (بترا) - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن غرف الصناعة تسعى لتعزيز صادرات المنتجات الصناعية الأردنية للأسواق الخارجية والبحث عن أخرى جديدة، ومنها كازاخستان.

وأعرب عن أمله خلال لقائه سفير المملكة المعين في كازاخستان حمزة العمري، بأن تتطور العلاقات الاقتصادية بين الأردن وكازاخستان بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، بما ينعكس على مبادلاتهما التجارية المتواضعة بالوقت الحالي.

وحسب بيان لغرفة صناعة عمان، اليوم الأحد، أكد الجغبير أن القطاع الصناعي يسعى من خلال تعزيز تواجده في سوق كازاخستان، للوصول لأسواق دول آسيا الوسطى الواعدة والتعرف على الفرص التصديرية المتاحة فيها.

ودعا إلى تفعيل الدور الاقتصادي للسفارات الأردنية في الخارج والتعريف بالصناعات الأردنية والترويج لها، وتزويد غرف الصناعة بمعلومات حول فرص التصدير والتعريف بالمزايا الاستثمارية التي تقدمها المملكة للمستثمرين، لاستقطاب الاستثمارات.

من جهته، أشار السفير العمري، إلى أنه سيعمل على التعريف بالفرص الاستثمارية في المملكة، وخصوصا بقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية والسياحة والصناعة والزراعة والصحة والطاقة المتجددة والسياحة الدينية والتعدين والصناعات الغذائية.

وبين أن أبرز المعيقات التي تواجه زيادة التبادل التجاري بين البلدين تتمثل بكلف النقل وعدم وجود خطوط نقل مباشرة بينهما، وصعوبة حصول أصحاب الأعمال الأردنيين على تأشيرات سفر إلى كازاخستان.

-- (بترا)

س ص/أ م/ب ط

03/09/2023 11:27:43