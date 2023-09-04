(MENAFN
- BCW Global) عمان، الأردن، 3 سبتمبر 2023: أعلنت هواوي اليوم عن إطلاق دورة العام الحالي من برنامج "بذور من أجل المستقبل" الموجه للطلاب الجامعيين في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وأطلقت الشركة المرحلة الأولى من البرنامج لعام 2023 خلال حفل افتتاح رسمي أقيم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة يوم 3 سبتمبر 2023. ويهدف هذا الحدث الإقليمي - والذي يجمع 175 طالباً من منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لأول مرة في دولة قطر - إلى تنمية المواهب المحلية، وتبادل المعرفة، وزيادة مستوى الوعي بقطاع تقنية المعلومات الاتصالات، وبناء مجتمع رقمي مزدهر للمواهب الشابة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.
ويمثل الطلاب المشاركون جامعات مرموقة من 15 دولة في المنطقة تشمل قطر، والسعودية، والكويت، والإمارات، والبحرين، وكازاخستان، وباكستان، وعُمان، وأوزبكستان، والأردن، ولبنان، والعراق، وأذربيجان، ومنغوليا، وقرغيزستان. ويشارك 5 طلاب من الأردن في دورة هذا العام من برنامج "بذور من أجل المستقبل"، يمثلون جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.
وقال شون لي وانج، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط بشركة هواوي: "تلتزم هواوي بتعزيز منظومة مفتوحة ومشتركة لمواهب تقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بما فيها الأردن. ويعد برنامج ’بذور من أجل المستقبل‘ برنامجنا الرئيسي للمسؤولية الاجتماعية للشركات، ويهدف إلى تعزيز مواهب القطاع وحفز مشاركتهم في رسم ملامح مستقبل بلدانهم. ونفخر بالدعم الكبير الذي حظي به البرنامج على مدار السنوات الماضية. وأود اغتنام هذه الفرصة لأعرب عن تمنياتنا بالتوفيق لجميع المشاركين في دورة هذا العام ".
بدوره قال جواد عباسي، مدير "رابطة مشغلي الهواتف النقالة" GSMA في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تُحدث التقنيات المتقدمة - مثل الذكاء الاصطناعي، وشبكات الجيل الخامس 5G، والحوسبة السحابية - تغييراً جذرياً في أسلوب حياتنا العلمية والعملية. ومع تسارع مسار التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوتيرة غير مسبوقة، من الضروري أن نعمل على ردم فجوة مواهب تقنية المعلومات والاتصالات عبر تزويد الطلاب بمهارات القرن الحادي والعشرين. ويعد تمكين الطلاب من الارتقاء بمهاراتهم التقنية والمعرفية واكتساب مهارات جديدة أمر بالغ الأهمية".
يندرج برنامج هواوي "بذور من أجل المستقبل" في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات ويجسد الجهود التي تبذلها الشركة بالشراكة مع عدد من الحكومية والأكاديمية الخاصة والعامة في دول المنطقة للإسهام في تعزيز دور المواهب التقنية في بناء الاقتصاد الرقمي وتطوير النظام الإيكولوجي حول العالم. وفي ضوء التركيز المتنامي على الابتكار والتقدم التكنولوجي، تزود هذه المسابقة العقول الشابة بمنصة مميزة لتبادل الأفكار والتواصل مع أقرانهم حول العالم، واكتساب رؤى قيّمة حول قطاع تقنية المعلومات والاتصالات لرسم مستقبلهم وحفز مشاركتهم في المجتمع الرقمي. وشارك في البرنامج، منذ إطلاقه عام 2008، ما يزيد على 15,000 طالب من 139 دولة حول العالم بدعم من أكثر من 450 من كبار المسؤولين وقادة الدول.
وستقام مسابقة Tech4Good الإقليمية، التي دخلت الآن عامها الثالث، خلال برنامج "بذور من أجل المستقبل" بغية تمكين الشباب وحفز مشاركتهم في إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم والمساهمة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادهم. وستستضيف دورة هذا العام من البرنامج جلسات وورش عمل تدريبية مكثفة على مدار 8 أيام حول أحدث تقنيات الاتصالات والمعلومات، ومفاهيم الريادة العلمية والتكنولوجية، فضلاً عن حوارات تتناول موضوعات عالمية ومجموعات مسابقة Tech4Good. وسيتاح للمشاركين التعليم والتدريب على أحدث التقنيات مثل تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية بشكل أعمق، وتعزيز مهاراتهم لتحقيق النمو المستقبلي والارتقاء بمزاياهم التنافسية في سوق العمل من خلال التعلم والتبادل المشترك. وسيتاح للطلاب أيضاً زيارة قاعة العرض في مقر هواوي الرئيسي بقطر، ومكاتب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمدينة التعليمية، واستاد لوسيل، فضلاً عن القيام بجولة في الدوحة.
سيعرض الطلاب المشاركون في مسابقة Tech4Good مشاريعهم أمام لجنة التحكيم، حيث يتم اختيار أفضل ثمانية فرق مكونة من 40 طالباً للانتقال إلى المرحلة الثانية من المسابقة التي ستستضيفها دبي خلال الفترة 10-16 سبتمبر 2023. وسيتأهل الفائزون إلى المنافسة في المسابقة العالمية النهائية في الصين ضد فِرق أخرى من جميع أنحاء العالم. وسيستكشف الطلاب معاً الإمكانات الهائلة لتقنية المعلومات والاتصالات في دفع عجلة التنمية المستدامة. وسيتم دعوة الفائزين في المسابقة العالمية إلى برنامج "Tech4Good Startup Sprint" في الصين، حيث سيزورون شنجن وبكين ومدن أخرى لاختبار بيئات ريادة الأعمال على أرض الواقع والتنافس على تمويل لدعم الشركات الناشئة بقيمة 100,000 دولار.
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