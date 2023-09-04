علاج الأذن البارزة لطفل سعودي تنقذه من التنمر

(MENAFN
- Epress release) الرياض
نجح فريق طبي في قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة من إعادة تشكيل الغضاريف لصيوان أذن طفل كان يعاني من بروز وضعف في غضاريف الأذنين.
وذكرت الصحة السعودية بأن الطفل البالغ من العمر 6 سنوات، أحضر لمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة 28 أغسطس وهو يعاني من بروز للأذن وضعف في الغضاريف، وبعد إجراء الفحوصات الإكلينيكية قرر الفريق الطبي إجراء عملية تجميلية وإعادة تشكيل غضاريف الأذنين.
كما كشفت الصحة أن الأذن البارزة تُعدّ من أكثر التشوهات الخلقية الوراثية التي تصيب الأذن الخارجية بسبب النمو المفرط لبعض أجزاءها وعدم تطور جزء آخر، ممّا يؤدي إلى بروز الأذن عن العظمة الصدغية بشكل ملحوظ وغير طبيعي. وتجعل هذه الحالة الأطفال أكثر عرضةً للمضايقات والتنمر من أقرانهم، مؤثرة سلبًا على صحتهم النفسية وثقتهم بأنفسهم.
وأضافت أن عملية تصحيح الأذن البارزة تعتبر من العمليات السريعة والتي يمكن إجراءها في يوم واحد وتصل نسبة نجاحها إلى ما يقارب 80-85%.
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