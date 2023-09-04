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- FinMark Communications) المنامة - 4 سبتمبر 2023 – أعلن اليوم منتدى الشرق الأوسط للاستدامة عن إبرام شراكة مع الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) لتكون شريك المنتدى بنسخته الثانية والتي من المزمع تنظيمها بتاريخ 9 يناير 2024 في مملكة البحرين تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ تحت عنوان "تحقيق الحياد الكربوني الصفري – طرق تسريع التنفيذ" لدعم الجهود الإقليمية في خفض الانبعاثات الكربونية.
وستسهم شراكة شركة (أسري) مع منتدى الشرق الأوسط للاستدامة بنسخته الثانية في تحقيق أهداف المنتدى لتعزيز دور شركات القطاع الخاص للوصول الى الحياد الكربوني الصفري. وتعكس هذه الشراكة التزام شركة (أسري) بتبني العمليات المستدامة والنمو المستدام.
تأسست الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) في مملكة البحرين قبل 45 عاماً لتصبح الشركة الرائدة في بناء وإصلاح السفن على مستوى المنطقة، وتنفذ الشركة بنجاح استراتيجية تحول طموحة تضع المعايير البيئية وتطبيقاتها في الصناعة البحرية على رأس أولويات التطوير.
وسينضم مدراء في شركة (أسري) مع أكثر من 500 مشارك في المنتدى، من صناع القرار بعدة قطاعات ومختصين في الاستدامة. وسيركز جدول أعمال المنتدى على إيجاد الحلول الكفيلة بتسريع خطى خفض الانبعاثات الكربونية، حيث ستلقى كلمات رئيسية وتنظم جلسات حوارية تضم مسؤولين حكوميين وقادة الأعمال وخبراء المناخ.
كما سيناقش المشاركون في المنتدى الالتزامات المحلية والإقليمية للوصول إلى الحياد الكربوني الصفري والدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيقها. كما ستعقد على هامش المنتدى سلسلة من ورش العمل المتخصصة في التعلم العملي والمباشر، لمساعدة الشركات على تطوير استراتيجياتها لخفض الانبعاثات الكربونية وصولاً الى الحياد الكربوني المنشود.
وفي معرض تعليقه على الشراكة، صرّح المهندس مازن مطر، العضو المنتدب للشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) بالقول: "يسرّنا جلب تجاربنا والتزامنا بالتحول في نموذج عملنا وتبني الاستدامة لأعمال المنتدى الذي سيكون بمثابة منصة مثالية لإبراز خطوات (أسري) وما أحرزته من تقدم في مسيرة الحياد الكربوني الصفري في الصناعة البحرية. ونتطلع قدماً للقاء نظرائنا من مختلف القطاعات للخروج باستراتيجيات وحلول يمكنها مساعدة نماذج العمل لدى الشركات وسلاسل التوريد في رحلة التحول الى الحياد الكربوني والمساهمة في تطوير بيئة أفضل واقتصاد أكثر نظافة واستدامة".
من جانبها، أضافت السيد ليلا دانيش المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونيكيشنس والمؤسس والمنظم للمنتدى بالقول: "نحن سعداء بالإعلان عن شركة (أسري) شريكا للنسخة الثانية من المنتدى المخصص لدعم المؤسسات والشركات للتحول الى الحياد الكربوني الصفري على مستوى المنطقة ككل. تخصص شركة (أسري) استثمارات كبيرة في سبيل التحول بعملياتها الى الحياد الكربوني وتدعم عملائنا وغيرهم من شركاء في طريق هذا التحول المنشود. ونتطلع الى الاستفادة من خبراتهم وإخلاصهم لتحقيق الاستدامة من أجل تعزيز الوعي وتشجيع شركات أخرى على وضع الاستدامة وتغير المناخ في مقدمة أولوياتهم في استراتيجياتهم وخططهم التطويرية".
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