(MENAFN
- IPN) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 4 سبتمبر 2023: كشفت +OSN، خدمة البث الترفيهي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن عرض فيلم Yellow Bus، أول فيلم روائي طويل من إنتاج OSN+، لأول مرة عالمياً خلال الدورة 48 من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي الذي يقام في 10 سبتمبر 2023.
ويأتي الفيلم من كتابة وإخراج ويندي بيدنارز، وهو الفيلم الروائي الطويل الأول في مسيرتها المهنية، ومن إنتاج المنتجة الأردنية نادية عليوات، الشهيرة بإنتاج فيلمي Solitaire وWhen Monaliza Smiled. ويمثل Yellow Bus واحداً من 26 فيلماً سيتم عرضها كجزء من برنامج ديسكفري الخاص بالمهرجان، والذي يوفر نافذة لعرض الأفلام الدولية المعاصرة، وفرصة لإطلاع الجمهور على الأفلام الروائية الطويلة الأولى والثانية في مسيرة صناع الأفلام الموهوبين. كما شارك في إنتاج الفيلم المنتجة الهندية جونيت مونجا، الحائزة على جائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي قصير في الدورة الـ 95 من حفل توزيع جوائز الأوسكار عن فيلمها The Elephant Whisperers.
ويمثل فيلم Yellow Bus أحد إنتاجات +OSN الأصلية، ويروي قصة مؤثرة لامرأة هندية تعيش في منطقة الخليج العربي، تبدأ رحلتها في استقصاء الحقيقة والبحث عن المسؤولين بعدما تُركت ابنتها لتموت على متن حافلة مدرسية في حرارة الصحراء الشديدة. ويشارك في الفيلم نخبة من النجوم البارزين، بمن فيهم الممثلة تانيشثا تشاترجي في دور البطولة كالوالدة أناندا، والممثل أميت سيال في دور الوالد جاجان، إلى جانب الممثلة كندة علوش في دور ميرا مالكة المدرسة. وتم تصوير الفيلم في أبوظبي، ويتناول العديد من المواضيع المطروحة على مستوى العالم، مثل الأمومة والهوية والاغتراب الاجتماعي والتعامل مع فقدان الطفل.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت ويندي بيدنارز، كاتبة ومخرجة فيلم Yellow Bus وعضو هيئة التدريس في جامعة نيويورك أبوظبي: "يمثل فيلم Yellow Bus خلاصة رحلتي مع الأمومة وتجاربي في منطقة الخليج العربي. ويتناول الفيلم بعمق بعض القضايا الجوهرية، مثل الفقدان والحب وثقل المآسي التي لا يمكن تجنبها، كما يسلط الضوء على قصة عالمية مؤثرة تتعلق بسعي الأم الدؤوب لتحقيق العدالة والتسامح مع الذات، وذلك في إطار الخلفيات الثقافية المتنوعة التي تحتضنها المنطقة. وأتمنى أن ينجح الفيلم في كسر الصور النمطية من خلال تسليط الضوء على آلام منسية وقصص غير معروفة. ونتطلع لحضور العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، ولمتابعة آراء زملائنا في صناعة الأفلام، ولا سيما أن الفيلم يتناول الإنسانية بمفهومها الحقيقي".
ومن جانبها، قالت فيونا روبيرتسون، الرئيسة بالإنابة لإنتاجات OSN+ الأصلية: "تعتمد +OSN على عاملين في اختيار المحتوى لإنتاجاتها الأصلية، وهما المبدعون الذين يتولون المشروع والقصة التي يقدمونها. ويسلط فيلم Yellow Bus الضوء على المواهب الهائلة والقدرات الإبداعية التي يتمتع بها صناع الأفلام في المنطقة، كما يصور ويعالج واقعاً مؤلماً. ويسرنا أن يستضيف مهرجان تورونتو السينمائي الدولي العرض العالمي الأول للفيلم".
ومن المقرر أن يتم عرض فيلم Yellow Bus لأول مرة حصرياً على +OSN وOSNtv، بعد عرضه في دور السينما والمهرجانات الدولية للأفلام.
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