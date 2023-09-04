(MENAFN
- Manara Global) أبوظبي – 4 سبتمر، 2023
تزامناً مع بداية العام الدراسي عقد مجلس أمناء جامعة زايد الجديد اجتماعه الأول في حرم الجامعة بإمارة أبوظبي ، وكذلك التقى أعضاء المجلس بعدد من كوادر هيئة التدريس والموظفين والطلبة والخريجين.
ورحبت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، رئيس مجلس أمناء جامعة زايد، خلال الاجتماع بالأعضاء الجدد، وأكدت بضرورة العمل على إقرار النهج الاستراتيجي للجامعة ومواءمته مع تطلعات التوجه الوطني للتعليم العالي في الدولة. وتم خلال الاجتماع اختيار ريما المقرب المهيري، عضو مجلس الأمناء المدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بجهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبوظبي، نائباً لرئيس مجلس الأمناء، وقدم الدكتور مايكل ألين، مدير جامعة زايد بالإنابة، لمجلس الأمناء لمحة عامة عن برامج الجامعة ومشاريعها وأهدافها الاستراتيجية والشؤون الإدارية والمالية.
وفي هذا الإطار، قالت معالي شما المزروعي: “جامعة زايد هي واحدة من الصروح الأكاديمية الرائدة في المنطقة، والتي تلعب دورا هاماً في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهي اليوم بمثابة حاضنة للأفكار والمبادرات المبتكرة وفق الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة للارتقاء بجودة التعليم العالي. نتطلع إلى جهود الجميع للعمل معاً من أجل إعداد جيل من الكوادر المتميزة القادرة على تسريع وتيرة النمو والازدهار لدولة الإمارات العربية المتحدة".
وعقب الاجتماع، قام أعضاء المجلس بجولة في الحرم الجامعي وعقدوا جلسات نقاشية مع كوادر هيئة التدريس والموظفين والطلاب والخريجين في جامعة زايد. وقد زودت هذه النقاشات مجلس الإدارة بفهم متعمق لخطط الجامعة الحالية والتي ستساعد أعضاء المجلس على تحديد الفرص ووضع التوجهات المستقبلية الأفضل للجامعة.
يذكر أنه قد اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة زايد في شهر يوليو الماضي، برئاسة معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
ويضم المجلس في عضويته سعادة راشد سعيد سالم العامري، وكيل ديوان الرئاسة لقطاع الشؤون الحكومية، والسيد ربيع أبو شقرا، مدير تنفيذي بمكتب الشؤون الاستراتيجية بديوان الرئاسة، والسيدة ميرة عمر الفطيم، رئيس مجلس التوطين لمجموعة الفطيم، والسيد بدر عبدالحميد جعفر الرئيس التنفيذي – الهلال للمشاريع، وسعادة الدكتورة منى جمعة البحر، مستشار دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، والأستاذ روبرت جون ويلن، مستشار التعليم العالي، والدكتورة كريستيان موك، مستشار أول لتنمية رأس المال البشري، والسيدة دينة السيد الهاشمي، مؤسس شركة "سكل".
MENAFN04092023007204015467ID1107004207
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.