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- Virtue mena) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 4 سبتمبر 2023: كشفت "جونسون كونترولز"، الشركة العالمية الرائدة في مجال المباني الصحية والذكية، النقّاب عن تقنية "التبريد كخدمة" – والتي تمثل ابتكاراً جديداً في صناعة التبريد الخاصة بالمباني.
ويوّفر الحل الجديد تقنية مبتكرة ستحدث تغييراً إيجابياً في نماذج التبريد التقليدية، ويغطي نظام "التبريد كخدمة" والذي تتم إدارته بالكامل بواسطة شركة "جونسون كونترولز" دورة عملية التبريد بأكملها ابتداءً من ترقية المعدات والتجهيزات التقنية إلى التشغيل والخدمة والصيانة، مما يضمن الأداء الأمثل ويحقق رضا مالكي الأبنية ومشغليها. وستطلق الشركة هذا المنتج خلال هذا العام 2023 مع عميل مقره دولة الإمارات العربية المتحدة.
بدوره، قال محمد خالد، نائب الرئيس والمدير العام للشرق الأوسط وأفريقيا في "جونسون كونترولز": "بسبب ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة وفي العديد من المناطق حول العالم، يمثل إطلاق "التبريد كخدمة" أهمية كبيرة، حيث سيمكِّن الشركات من تحويل مبانيها إلى أصول أكثر كفاءة واستدامة. وفي عالم تساهم فيه المباني الذكية بنسبة حوالي 40% من الانبعاثات العالمية الناتجة عن التدفئة والتبريد بشكل أساسي، تعتبر ترقية المعدات أمراً ضرورياً للحد من البصمة الكربونية وتحقيق أهداف الاستدامة".
وتوّفر خدمة "التبريد كخدمة" حلاً متكاملاً للتبريد ويتضمن ذلك الاستشارة والتصميم وتركيب المعدات والربط الرقمي ومجموعة متكاملة من الخدمات المرنة القابلة للتطوير لتناسب احتياجات العملاء. كما أنها تناسب المرافق الجديدة والحالية ويمكن تصميمها لتلبية احتياجات مجموعة من قطاعات الأعمال، بما فيها إدارة العقارات السكنية والمكاتب التجارية، والتجزئة والضيافة وغيرها. وباعتبارها نموذجاً فعلياً للدفع حسب الاستخدام، يمكن للعملاء الدفع فقط حسب استخدامهم لتبريد مبانيهم إلى جانب تميز الخدمة بالشفافية فيما يتعلق بالاستخدام والأداء والكفاءة.
وعند إقرانها بمنصة "أوبن بلو" التابعة لشركة "جونسون كونترولز" وسحابتها والذكاء الاصطناعي، يمكن لتقنية "التبريد كخدمة" أن تحول المباني رقمياً وتعزز كفاء الطاقة والاستخدام.
ومن جانبه، قال "ديفريم تكلي"، مدير الخدمات لدول مجلس التعاون الخليجي، في "جونسون كونترولز": "غالباً ما تتطلب أنظمة التبريد التقليدية تكاليف صيانة عالية وسباقاً مستمراً لمواكبة التقنيات المتطورة. وتعمل خدمة "التبريد كخدمة" على إزالة حواجز التكاليف الأولية ومتطلبات الصيانة المعقدة، مما يجعل من تقنية البناء المستدام أكثر سهولة وبأسعار معقولة للشركات. كما يوفر هذا الحل خدمة تبريد مستمرة وصديقة للبيئة، مما يقلل من وقت التعطل ويقدم نتائج ملموسة. ويساعد هذا الأمر العملاء على التركيز في أنشطتهم الرئيسية، بينما يحققون التقدم نحو غدٍ أكثر خضرة واستدامة".
وتتمتع "جونسون كونترولز" بسجّل حافل من الابتكارات في مجالات تكنولوجيا التدفئة والتهوية وتكييف الهواء لما يقارب 140 عاماً. وباعتبارها شركة رائدة عالمياً في مجال الحلول الذكية والصديقة للبيئة والموفرة للطاقة، ومن خلال خبرتها المتميزة في كفاءة المباني وتخزين الطاقة والتبريد وغيره، تلتزم الشركة بخلق مستقبل أكثر استدامة وصحة للجميع.
واختتم خالد قائلاً: "تمثل تقنية "التبريد كخدمة" حقبة جديدة في تكنولوجيا التبريد بالكفاءة والالتزام بالمسؤولية البيئية كأولوية. ومع إمكانية خفض الانبعاثات الكربونية إلى 25%، فإن هذه التقنية تؤكد التزامنا بتقديم حلول مستدامة ومبتكرة للعملاء في المنطقة".
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