(MENAFN
- Your Mind Media ) 4 سبتمبر 2023
شهد سوق العملات المشفرة بعض الثبات اليوم وخلال عطلة نهاية الأسبوع الفائت وذلك بعد التراجعات التي شهدناها يوم الجمعة الفائت. حيث تستقر البيتكوين والايثريوم بالقرب من مستوى 26000 و1640 دولاراً على التوالي اليوم.
فيما تستمر حالة الترقب والحذر في الأسواق مع تسجيل المزيد من التحويلات الضخمة بين المحافظ الرقمية خلال عطلة نهاية الأسبوع وذلك استمرار لسلسة من التحويلات خلال الأسبوع الفائت أيضاً وهذا المرة مع القاء الضوء على عملتي SBIB وXRP.
بحسب البيانات المقدمة من Whale Alert، فقد تم تسجيل تحول ضخمن من محفظة مجهولة إلى أخرى بما يعادل 213 مليون دولار من XRP يوم السبت الفائت، وذلك بعد سلسلة من التحويلات الضخمة نسبياً التي رأيناها خلال الأسبوع الفائت تجاوزت قيمتها مئات الملايين من الدولارات. في ذات التاريخ، تم تسجيل تحول كمية ضخمة نسبياً من عملة SHIB بما يعادل 37 مليون دولار وذلك من بورصة Bitvavo إلى محفظة مجهولة. أيضاً، فقد تم رصد تحويل بقيمة 59 مليون دولار من الايثريوم من محفظة مجهولة إلى Coinbase.
على الرغم من أن الأسباب الكامنة وراء سلسلة التحويلات الضخمة التي نشهدها في سوق العملات المشفرة غير واضحة تماماً إلى الأن، إلا أنني أعتقد أنها قد تستمر في تغذية حالة الترقب والحذر في الأسواق خصوصاً أن تلك التحويلات تأتي وسط معنويات ضعيفة بين المتعاملين وذلك مع استمرار الشد والجذب في الساحة القضائية في الولايات المتحدة. كما تأتي أيضاً بعد عدد من الإجراءات القضائية والتنظيمية التي جاءت للمرة الأولى من نوعها في سوق الرموز غير القابلة للاسترداد (NFTs) والتطبيقات المالية اللامركزية (DeFi) والتي شهدناها مؤخراً أيضاً. فيما قد يترك ذلك الأسواق في حالة من الترقب إلى حين اتضاح معالم البيئة التنظيمية في الولايات المتحدة لسوق العملات المشفرة.
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