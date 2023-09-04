الأسهم الخليجية تواجه مخاطر وسط الارتفاع

(MENAFN
- Your Mind Media ) سجلت أسواق الأسهم الخليجية أداء متباينا حيث تفاعل المتداولين مع تطورات أسواق النفط بينما أثرت التوقعات حول توجه السياسة النقدية الأمريكية والصين على المعنويات.
واصل سوق الأسهم في دبي في رؤية بعض الضغوط قرب مستويات المقاومة ولكنه لا يزال قريبا من أعلى مستوياته لهذا العام. وقد يتعرض المؤشر الرئيسي لبعض التصحيحات السعرية على المدى القصير رغم أنه يحافظ على اتجاه صعودي قوي بشكل عام.
سجل سوق أبوظبي للأسهم تزايد في التقلبات بعد فترة من الركود. وقد يظل السوق معرضا لتطورات أسواق الطاقة مع انتعاش النفط على وجه الخصوص خلال الجلسات القليلة الماضية. ومع ذلك، قد يؤثر تراجع للنفط على المعنويات.
ظل سوق الأسهم القطرية تحت الضغط، متأثرا بالتقلبات في أسواق الغاز الطبيعي والأداء المتباين للأسهم الفردية.
حافظ سوق الأسهم السعودية على وضع جيد رغم التقلبات بينما يراقب المتداولون التطورات في أسواق النفط. يشاهد المؤشر الرئيسي بعض المخاطر بشكل خاص إذا عادت أسعار النفط إلى الاتجاه الهبوطي.
قد يواصل سوق الأسهم المصري اتجاهه الصعودي مع استمرار المستثمرين المحليين والدوليين في الشراء. ومع ذلك، فإن انخفاض أحجام التداول يمكن أن يضعف السوق وقد يفتح الباب لتصحيحات في الأسعار.
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