فولكروج يودع بريمن برسالة مؤثرة بعد انتقاله إلى دورتموند

ودع المهاجم الألماني الدولي نيكلاس فولكروج جماهير فريقه السابق فيردر بريمن وزملاءه السابقين برسالة فيديو بعد أربعة أيام من إتمام انتقاله إلى بوروسيا دورتموند.

وقال فولكروج في رسالة فيديو نشرها تليفزيون فيردر بريمن اليوم الاثنين "إنه أمر عاطفي، لقد عشت أربع سنوات، في البداية تأثرت عاطفيًا بعض الشيء، ولكن بعد ذلك تحسنت بسرعة".

وتوجه فولكروج بشكر خاص إلى فلوريان كوفيلدت المدير الفني السابق لبريمن، الذي أقنعه بالعودة إلى النادي من صفوف هانوفر في 2019 بعدما بدأ مسيرته في قطاعات الناشئين في بريمن.

وأشار فولكروج "لقد وثق دائما في قدرتي على شق طريقي إلى المنتخب الوطني".

ولعب فولكروج دورا بارزا في عودة بريمن إلى البوندسليجا بعدما قضى موسم 2021 /2022 في الدرجة الثانية، ووصف الترقي بأنه أفضل لحظة له في بريمن "لأنك تدرك أن قمت بمحو كل أثار السنوات السابقة".

واقتسم فولكروج صدارة هدافي الموسم الماضي للبوندسليجا مع الفرنسي كريستوفر نكونكو النجم السابق للايبزج برصيد 16 هدفا لكل منهما.

وكان فولكروج يرتبط بعقد مع بريمن حتى صيف 2025 لكنه انتقل إلى دورتموند في صفقة قدرت قيمتها بنحو 15 مليون يورو (16 مليون و200 ألف دولار).

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