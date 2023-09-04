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صحيفة صينية تكشف تأثير صاروخ سارمات في سير العملية العسكرية الروسية

9/4/2023 10:08:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة Asia Times الصينية بأن نشر روسيا صواريخ "سارمات" ذات القوة التدميرية غير المسبوقة سيؤثر بصورة جدية في مسار النزاع في أوكرانيا.
وجاء في الموضوع الذي نشرته الصحيفة "يمكن أن يمثل تحديا للأنظمة الحالية بشأن الحد من انتشار الأسلحة، ويعقد منطق الردع الاستراتيجي. إن نشر سارمات له عواقب وخيمة على الصراع في أوكرانيا".


ومن جانبه أشارت هيذر ويليامز مديرة مشروع القضايا النووية وكبيرة الباحثين في برنامج الأمن الدولي، إلى أن "سارمات" سلاح عام.


وتقول: "إن هذا يظهر قدرة روسيا على توسيع ترسانتها النووية حتى في ظروف العقوبات الغربية".


ووفقا لها، بدأ المجتمع الدولي، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، يتحدث عن المخاطر المرتبطة بالأسلحة النووية.

RT

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