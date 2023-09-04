

ومن جانبه أشارت هيذر ويليامز مديرة مشروع القضايا النووية وكبيرة الباحثين في برنامج الأمن الدولي، إلى أن "سارمات" سلاح عام.



وتقول: "إن هذا يظهر قدرة روسيا على توسيع ترسانتها النووية حتى في ظروف العقوبات الغربية".



ووفقا لها، بدأ المجتمع الدولي، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، يتحدث عن المخاطر المرتبطة بالأسلحة النووية.

RT