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البرلمانيات الأردنيات يدعو الحكومة لتعزيز الجهود الناهضة بدور المرأة

9/4/2023 10:08:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا ملتقى البرلمانيات الأردنيات، الحكومة إلى ضرورة تعزيز كل الجهود الناهضة بدور المرأة الأردنية، والأخذ بالسبل الكفيلة لتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، مؤكدًا أن مزيد من الجهود والتشبيك الفاعل، من شأنه الإسهام بتوفير البيئة الصحية لتحرك المرأة الأردنية وتطوير أدائها في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال لقاء عُقد اليوم الاثنين، بدار مجلس النواب، مع وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، تم فيه الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بتمكين المرأة.
وقالت رئيسة الملتقى النائب زينب البدول إن لقاء اليوم يأتي بهدف الاطلاع على مجريات العمل لدى لجنة المرأة الوزارية، وآليات متابعة الملفات لديها بما يضمن مزيداً من الفاعلية والاهتمام.
وأضافت أن الملتقى يتجه منذ بدء أعماله إلى التوافق على عدد من البرامج والتوصيات ذات العلاقة بالمرأة، موضحة أن المحور السياسي كان الأكثر اهتماماً ومتابعة مع المعنيين.
وتابعت البدول أن الاهتمام بالمحور السياسي ودعوته للمرأة بمزيد من الانفتاح على الحياة السياسية وتوسيع مشاركتها، يأتي انسجاماً مع التعديلات الدستورية الأخيرة، وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب.
وبشأن تمكين المرأة اقتصادياً، أكدت البدول جدية البحث بالسبل الكفيلة لتمكين المرأة الأردنية اقتصادياً، باعتباره العنصر الأساس لاستمرار عمل المرأة وتطويره، داعية الحكومة إلى إنجاز خطاب إعلامي وطني يدعم المبادرات النسائية على امتداد الوطن.
من جهتهن، أعربن النواب: عبير الجبور وفايزة عضيبات وفليحة الخضير وآمال الشقران، عن مدى ارتياحهن لما وصلت إليه المرأة الأردنية، مثمنات بذات الوقت الجهود التي بذلته اللجنة الوزارية لتمكين المرأة.

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