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راتب كبير وحوافز مجزية وتأمين Vip.. شركة عالمية تعلن عن وظائف في الأردن

9/4/2023 10:08:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة عالمية عن حاجتها إلى موظفين متميزين في مجال المبيعات وإدارتها وذلك في ظل افتتاح فرع جديد لها في المملكة.
وتتميز الوظائف بالتطور الوظيفي السريع ووجود نظام حوافز بالإضافة إلى صرف عمولات مجزية شهرية وسنوية ودخل كبير ومستمر، وتأمين صحي عالمي VIP.
وعلى المتقدمين للوظيفة أن يقوموا بمتابعة العملاء وتطوير عملية البيع، وإنجاز معاملات البيع مع العملاء وتمثيل الشركة بشكل لائق، بالإضافة إلى اجتذاب عملاء راغبين في الحصول على منتجات الشركة.
واشترطت الشركة ألا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 22 سنة، وأن يكون أردني الجنسية وأن يتميز بشخصية قيادية وقدرة على الاقناع وإدارة الحوار.
على الراغبين بالتقدم للوظيفة إرسال السيرة الذاتية على العنوان التالي:
([email protected] )

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