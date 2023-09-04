خبراء يحذرون من مخاطر الذكاء الاصطناعي في الاحتيال والسرقة



يذكر أنه وراء كل تطبيق محادثة ذكاء اصطناعي نموذج لغة يمكنه معالجة اللغة الطبيعية المكتوبة باستخدام نمط آلي محدد. ومن أشهر نماذج اللغة نموذج جي.بي.تي الذي طورته شركة أوبن أيه.آي الأمريكية ونموذج بالم من شركة غوغل والمستخدم في منصة المحادثة بارد، في حين يستخدم نموذج جي.بي.تي في منصتي المحادثة شات جي.بي.تي الشهيرة وبنج التابعة لإمبراطورية البرمجيات الأمريكية مايكروسوفت.



وبحسب مكتب أمن معلومات الاتحاد الألماني فإن التهديدات المعروفة تتمثل في إمكانية تكثيف نماذج لغة الذكاء الاصطناعي واستخدامها في تطوير أو تحديث برامج تجسس أفضل، وكذلك إنشاء رسائل البريد الإلكترونية العشوائية أو الاحتيالية التي تستغل السمات الإنسانية للمستخدمين مثل الرغبة في مد يد العون أو الثقة أو حتى الخوف والمعروفة باسم "الهندسة الاجتماعية".

كما يمكن لمناذج اللغة تعديل أسلوب كتابة نص معين لكي يتشابه مع أسلوب كتابة شخص أو مؤسسة محددة وبالتالي استغلاله في الاحتيال على آخرين.



وأيضا تخلو الرسائل العشوائية والاحتيالية التي يتم كتابتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من الأخطاء الإملائية والنحوية الشائعة في مثل هذا النوع من رسائل البريد الإلكتروني، لتصبح تلك الرسائل أكثر إقناعا.



كما حذر مكتب أمن المعلومات الاتحادي من إمكانية استخدام مجرمي الإنترنت والقراصنة لأي تسجيل صوتي لإنتاج محادثات مزيفة وسرقة المعلومات المهمة من الضحايا.



وإلى جانب كل هذا يحذر خبراء أمن المعلومات من إمكانية استغلال نماذج اللغة لإنتاج أخبار مزيفة ورسائل للتحريض على الكراهية أو في الدعاية السياسية.



لذلك يجب على مستخدمي الأجهزة الإلكترونية توخي الحذر من المحتوى المنتج باستخدام الذكاء الاصطناعي. ونظرا لخلوها غالبا من الأخطاء اللغوية فإن النصوص المكتوبة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تعطي انطباعا قويا بأنها نصوص بشرية حقيقية، وبالتالي تصبح محل ثقة، حتى لو لم تكن مناسبة وتحتوي على معلومات خطأ أو حقائق تم التلاعب فيها.



البيان