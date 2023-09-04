أسعار تذاكر حفلة أحمد سعد في الكويت.. تصل إلى 15 ألف جنيه
التاريخ
9/4/2023 10:08:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يستعد النجم أحمد سعد لاحياء حفلًا كبيرًا يوم 22 من ايلول ، عقب أزمته مع زوجته السابقة التي انتهت بالطلاق .
ويعاونه في الحفل كلًا من رامي صبري وبدر الشعيبي على مسرح الأرينا.
وبلغت أسعار تذاكر حفل أحمد سعد بالكويت كالتالي :
- فئة VVIP بـ 150 دينارا كويتيا أي يعادل 14،977 جنيهًا.
- فئة VIP بـ 120 دينارا كويتيا أي يعادل 11،981 جنيهًا.
- فئة Royal بـ 100 دينار كويتي أي يعادل 9،984 جنيهًا.
- فئة Platinum بـ 80 دينارا كويتيا أي يعادل 7،987 جنيهًا.
- فئة Gold بـ 70 دينارا كويتيا أي يعادل 6،989 جنيهًا.
- فئة Silver A بـ 50 دينارا كويتيا أي يعادل 4،992 جنيهًا.
- فئة Silver B بـ 40 دينارا كويتيا أي يعادل 3،993 جنيهًا.
صدى البلد
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