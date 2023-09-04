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أسعار تذاكر حفلة أحمد سعد في الكويت.. تصل إلى 15 ألف جنيه

9/4/2023 10:08:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يستعد النجم أحمد سعد لاحياء حفلًا كبيرًا يوم 22 من ايلول ، عقب أزمته مع زوجته السابقة التي انتهت بالطلاق .
ويعاونه في الحفل كلًا من رامي صبري وبدر الشعيبي على مسرح الأرينا.
وبلغت أسعار تذاكر حفل أحمد سعد بالكويت كالتالي :
- فئة VVIP بـ 150 دينارا كويتيا أي يعادل 14،977 جنيهًا.
- فئة VIP بـ 120 دينارا كويتيا أي يعادل 11،981 جنيهًا.
- فئة Royal بـ 100 دينار كويتي أي يعادل 9،984 جنيهًا.
- فئة Platinum بـ 80 دينارا كويتيا أي يعادل 7،987 جنيهًا.
- فئة Gold بـ 70 دينارا كويتيا أي يعادل 6،989 جنيهًا.
- فئة Silver A بـ 50 دينارا كويتيا أي يعادل 4،992 جنيهًا.
- فئة Silver B بـ 40 دينارا كويتيا أي يعادل 3،993 جنيهًا.

صدى البلد


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